Richard Perreault dresse un bilan positif de son administration

Maire de Blainville depuis 2013, Richard Perreault a annoncé, en mai dernier, qu’il quittait la vie politique pour passer plus de temps en famille. Cette semaine, il a dressé un bilan positif de ses huit années passées à l’hôtel de ville.

Dans un communiqué de presse acheminé au NORD INFO, M. Perreault affirme en effet être « très fier » du bilan de son administration. Il estime léguer au prochain conseil municipal une ville qui dispense d’excellents services aux citoyennes et citoyens, en bonne santé financière et qui peut envisager l’avenir avec optimisme.

« La Ville de Blainville a terminé son rattrapage au niveau de ses infrastructures, et ce, en contrôlant son endettement et en continuant d’offrir à la population des services de qualité tout en maintenant la taxation à des niveaux compétitifs », indique-t-il rappelant que sous sa gouverne, Blainville a été proclamée ville par excellence pour élever des enfants et où il fait bon vivre.

« Nous avons fait de Blainville une ville familiale, sécuritaire et vivante. Et malgré un développement florissant, nous avons choisi de protéger 40% de nos espaces naturels, en créant notamment de magnifiques boisés, parcs et sentiers. C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitterai définitivement mes fonctions le 8 novembre prochain! », a déclaré Richard Perreault.

Ville de la famille au sens large

Depuis 2013, la Ville s’est dotée de politiques municipales en matière de famille, d’aînés et d’activités physiques, de sports et loisirs. Elle est également Municipalité amie des aînés et a donné une voix aux jeunes Blainvilloises et Blainvillois avec la création de la commission jeunesse en 2020. Blainville a été classée au premier rang des villes canadiennes où il fait bon élever des enfants en 2016 (classement magazine MoneySense) et au premier échelon des municipalités québécoises où il fait bon vivre en 2019 (classement L’actualité).

« Si nous avons atteint ce niveau d’excellence, mentionne M. Perreault, c’est grâce aux services que nous offrons aux Blainvilloises et aux Blainvillois, petits et grands. Notre vision de la famille s’étend de bébé à grand-maman et grand-papa. Chaque jour, notre personnel s’affaire à desservir la population et donne son 100% pour satisfaire ses besoins. Et même si nous sommes maintenant la 17e ville en importance au Québec, nous n’avons pas perdu de vue cette proximité avec les gens qui est l’une de nos marques de commerce ».

La bonification du service Taxibus, le Centre 50+, La Zone, des finances publiques saines et « des taux de taxation compétitifs » sont également au nombre de ses réalisations.

Infrastructures municipales

Le maire sortant parle aussi d’un « rattrapage nécessaire en matière d’infrastructures municipales », entre 2005 et 2014. C’est d’ailleurs à cette époque que la Ville a construit le poste de police et le centre récréoaquatique, puis la bibliothèque Paul-Mercier, sans oublier l’acquisition du Centre d’excellence sur glace Sports Rousseau. La construction des nouveaux ateliers municipaux, dit-il, a permis de compléter ce cycle et de passer à une période de stabilisation de l’endettement municipal.

« Nous avons fait passer le ratio d’endettement de 2,37% en 2014 à 1,90% en 2020. La Ville est plus riche, mais le poids de la dette est moins imposant et la courbe ira en descendant au cours des prochaines années », a souligné Richard Perreault, insistant pour rappeler que les Blainvilloises et Blainvillois n’ont en outre pas subi d’augmentations de taxes importantes entre 2013 et 2020, « les hausses se limitant à la croissance de l’indice des prix à la consommation ». Les contribuables ont également le choix de payer leurs taxes en quatre versements ou en douze versements égaux.

Richard Perreault a le sentiment de laisser à ses successeurs, une ville sécuritaire, une ville qui favorise la participation citoyenne et une ville de plus en plus verte

« Je pense sincèrement que la Ville de Blainville s’en va dans la bonne direction et que les prochaines générations hériteront d’une municipalité vivante, sécuritaire et conviviale. Merci aux membres de la direction et aux employés qui contribuent à rendre notre ville meilleure! », a conclu le maire Richard Perreault.