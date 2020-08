Retour des séances du conseil municipal devant public à Boisbriand

La Ville de Boisbriand souhaite informer les citoyens que les séances du conseil municipal se tiendront de nouveau devant public. Pour ce faire, il a été résolu que les élus siégeront à la Maison du citoyen pour les séances du 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2020.

«Après le confinement des derniers mois, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir de nouveau les citoyens aux séances municipales. Bien que nous devrons continuer de porter le masque et de maintenir la distance, c’est avec plaisir que nous échangerons avec eux, autrement que derrière un écran», indique la mairesse Marlene Cordato.

Effectivement, même si ce retour à la normale fait espérer que le pire est derrière nous, la vigilance demeure de mise.

En plus d’avoir une plus grande capacité d’accueil (34 places pour le public) que la salle du conseil, la salle de la Maison du citoyen, située au 955, boul. de la Grande-Allée, permettra à tous les élus de siéger sur place, avec le directeur général par intérim et la greffière.

Les citoyens qui souhaitent assister à la séance devront porter un masque lors des déplacements. Ils pourront le retirer dès qu’ils seront assis dans la salle. Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, les chaises seront distancées les unes des autres de deux mètres et du désinfectant sera mis à la disposition de tous, à l’entrée de la salle. Enfin, les citoyens devront s’identifier à l’accueil pour être inscrits au registre des visiteurs.

Mentionnons que les séances municipales sont disponibles en webdiffusion au [www.boisbriand.ca].