Reprise prudente des visites dans les CHSLD, hôpitaux et autres installations de santé

Le CISSS des Laurentides autorise maintenant les visites dans la plupart de ses installations, sous certaines conditions. Des mesures strictes de sécurité sont mises en place pour protéger les résidents, les visiteurs et les membres du personnel.

Il sera donc possible pour un proche de visiter un usager en centre de réadaptation ou à l’hôpital, ou un résident en CHSLD, à l’exception des milieux et unités en éclosion qui demeureront fermés aux visiteurs. À ce titre, nous invitons la population à confirmer l’autorisation de visite auprès de l’unité de soins avant de se déplacer en cas de doute.

Les visiteurs devront respecter plusieurs directives, dont celles de se conformer aux heures de visite, aux exigences de protection (questionnaire de santé, port du couvre-visage ou du masque et lavage des mains) et de restriction du nombre de visiteurs.

Visites dans les hôpitaux

Les visites sont limitées à une personne à la fois, pour un maximum de quatre visiteurs par jour. Il est recommandé que les visiteurs soient âgés entre 18 et 70 ans. À noter que les visiteurs ne doivent pas présenter de symptômes compatibles à la COVID-19 et/ou ne pas être suspectés d’être infectés. La distanciation physique devra être respectée dans tous les cas. Cette approche permettra de protéger la santé et la sécurité des résidents, du personnel et des visiteurs.

Pour connaître toutes les conditions particulières des différents secteurs ainsi que des autres installations, le CISSS des Laurentides vous invite à consulter la section « Visitez un proche » de la section « COVID-19 » du site [santelaurentides.gouv.qc.ca] pour tous les détails.

Proches aidants

Depuis le lundi 11 mai, le CISSS des Laurentides permet la présence des proches aidants significatifs dans les milieux de vie afin de rendre visite aux usagers hébergés. Ainsi, les consignes émises en lien avec les restrictions de visites ne s’appliquent pas à ceux-ci.

Situation à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme

Considérant son statut de centre désigné COVID-19, l’Hôpital régional de Saint-Jérôme accueille toujours les cas de COVID-19 nécessitant une hospitalisation. Ainsi, les visites y demeureront interdites à l’exception de l’unité de naissance (centre mère-enfant) et du bloc R.

Valider avant de se déplacer

La liste des restrictions est disponible sur le site Internet du CISSS des Laurentides dans la section Visiteurs. Nous invitons toute personne à valider l’autorisation aux visites auprès de l’unité de soins avant de se déplacer, considérant que la situation peut évoluer.