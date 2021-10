Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des

Laurentides est heureux d’annoncer la réouverture du centre de prélèvement de Sainte-Anne-des-Plaines.

Ce service réservé aux personnes de 7 ans et plus permet un meilleur accès à la population du secteur. Lors du prélèvement, la personne doit avoir en main la requête dûment remplie par un médecin. Le respect des mesures de prévention et le port du masque sont obligatoires. Il est à noter que le retour et la cueillette

d’échantillon sont possibles sans rendez-vous les mardis.

Situé au 482, boul. St-Anne, le centre de prélèvement est ouvert tous les mardis sur rendez-vous. Pour connaître toutes les modalités et les services offerts consultez le www.santelaurentides.gouv.qc.ca, sous la section Nous joindre.