Registre des personnes vulnérables: Les citoyens de Mirabel sont conviés à remplir le formulaire

Avec l’intensification des mesures liées à la pandémie de la COVID-19, et de confinement recommandé aux personnes âgées de 70 ans et plus, les élus de la Ville de Mirabel se sont impliqués afin de supporter les personnes vulnérables vivant seules, et souhaitent que leur sécurité soit bien assurée.

Pour ce faire, la Ville travaille avec plusieurs partenaires du milieu afin que les personnes âgées ne soient pas laissées pour compte. Elle est appuyée par les regroupements d’aînés, la Table de concertation communautaire mirabelloise et l’Office municipal d’habitation. Le Service de sécurité incendie de Mirabel est également mis à contribution. En cas de besoin, les citoyens peuvent contacter la Ville afin d’être orientés pour obtenir l’aide requise.

Création d’un registre

La municipalité lance donc un appel à la vigilance à tous les citoyens qui connaissent une ou des personne(s) vulnérable(s) et isolée(s). Il s’agit de demeurer en communication constante, s’assurer de leur bien-être et, au besoin, les diriger vers les ressources nécessaires et disponibles.

La Ville de Mirabel invite d’ailleurs les personnes visées et leur tiers responsable à remplir un formulaire lié à un registre des personnes vulnérables, qui est disponible sur le site Internet municipal, au [www.mirabel.ca]. Le tout permettra à l’administration d’être proactive et de supporter un maximum de personnes vulnérables et isolées.

Vous pouvez, aux dires des responsables, entrer les informations requises, enregistrer le fichier et le retourner au communication@mirabel.ca. Si une personne n’a pas d’ordinateur ou qu’elle n’est pas en mesure de remplir ledit formulaire sur le Web, il s’agit de communiquer directement au 450 475-8656. Un responsable de la municipalité le remplira avec la personne.