Réfection de trois parcs à Lorraine : les citoyens ont été entendus

Les parcs André-Rufiange, des Sorbiers et des Sapins, à Lorraine, ont récemment fait l’objet d’une réfection importante. Fruit d’une consultation auprès des résidents du secteur l’automne dernier, le comité de sélection composé de citoyens a tenu compte des commentaires reçus, de l’intérêt des utilisateurs et du profil des résidents de chaque quartier afin de sélectionner les équipements et thématiques.

Des investissements de près de 450 000 $

Au parc André-Rufiange, la surface de jeu du terrain de basketball a été rénovée et de nouveaux modules de jeu amuseront à coup sûr les petits grimpeurs. Au parc des Sapins, la thématique de la forêt et de ses attraits est à l’honneur grâce à des infrastructures qui se marient avec l’environnement. De nouvelles balançoires et une table de ping-pong complètent les nouveaux équipements. Dans le parc des Sorbiers, on retrouve désormais plusieurs structures formant un parcours « ninja » qui permettra à différents groupes d’âge de grimper, tourner, marcher en équilibre et glisser. Finalement, du mobilier urbain tel que bancs, tables à pique-nique, fontaines et supports à vélo viendront compléter les aménagements qui totalisent des investissements de près de 450 000 $.

« En utilisant ces nouveaux modules de jeu, les familles se réapproprieront leur parc de quartier, qui sera maintenant le reflet bien concret des attentes qu’elles ont partagées avec la Ville. Consulter, écouter et échanger avec les citoyens permet de réaliser avec eux des projets rassembleurs et à leur image, dans leur milieu de vie », mentionne le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Les membres du conseil municipal remercient toutes les Lorrains impliqués dans ces projets, particulièrement ceux qui ont siégé au comité de sélection pour la réfection de ces trois parcs.