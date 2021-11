Recomptage à Sainte-Thérèse: « une grande déception », dit Christian Charron

Chef du parti citoyen élu le 7 novembre au terme d’un vote serré qui l’avait alors favorisé par 69 voix, Christian Charron n’a pas tardé à réagir à l’annonce d’hier soir à l’effet que la mairesse sortante de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, demandait un recomptage, estimant que des anomalies avaient été relevées dans le processus de comptage des votes.

C’est par le biais de sa page Facebook, en fin d’après-midi, hier, que M. Charron a réagi. Il a parlé d’une « grande déception ».

« Je dois vous dire que je suis extrêmement déçu de la tournure des événements, et ce, pour les raisons suivantes :

Tout d’abord, notons que la demande de recomptage déposée par la mairesse sortante, dont l’avocat est arrivé en retard et la principale intéressée a brillé par son absence pendant toute la durée de l’audience, repose, non pas sur une démonstration directe qu’il y a eu une mauvaise comptabilisation des bulletins exprimés en faveur des candidats eux-mêmes, mais en bonne partie sur le fait que les relevés de dépouillement ont été mal complétés sur le plan administratif, ce qui, selon la demanderesse, laisse planer un doute sur l’exactitude des votes exprimés en faveur des candidats.

Je ne commenterai pas à cette étape-ci les motifs qui soutiennent la décision du Tribunal d’accueillir favorablement cette requête, mais je tiens quand même à exprimer dès aujourd’hui ma profonde déception pour les raisons suivantes :

En tant que chef de parti et candidat à la mairie, mon travail consiste à élaborer un programme électoral, recruter des candidats afin de former une équipe, concevoir des supports publicitaires, installer des affiches électorales et m’assurer que le programme électoral est distribué à toutes les portes, rencontrer des milliers de citoyens en faisant du porte à porte, envoyer des communiquer aux journaux, publier des communiqués sur les médias sociaux, prendre des photos pour accompagner ces communiqués, répondre aux commentaires et aux courriels des citoyens, retirer les affiches après la campagne électorale, superviser une équipe de bénévoles pour faire des appels téléphoniques à des milliers de citoyens le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin, bref à travailler au minimum 12 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 7 mois, dans le but de proposer une vision aux citoyens. C’est sans compter le financement de notre campagne électorale, qui provient en bonne partie de nos économies et dont on doit s’assurer que chaque petite virgule de la loi soit respectée, sous peine de conséquences sévères. On en fait même plus en déployant des bénévoles aux 70 tables de dépouillement le 7 novembre afin de nous assurer que le dépouillement en faveur de l’un ou l’autre des candidats se fait selon les règles. J’en profite d’ailleurs pour rapporter qu’aucun de nos représentants ne nous a rapporté de problèmes quant à l’attribution des votes exprimés en faveur des candidats eux-mêmes, et ce, grâce aux consignes prodiguées à nos bénévoles.

Ayant fait tout cela avec la plus grande minutie, nous, notre travail s’arrête ici. Notre travail est fait, et bien fait. Par la suite, si les relevés de dépouillement ont été mal remplis en raison d’un manque de formation ou d’encadrement du personnel électoral, ce n’est pas à nous à en subir les conséquences. On en a fait assez. Ce n’est pas non plus aux citoyens à en subir les conséquences. Car rappelons que tout le temps passé à cette demande de recomptage n’est pas consacré pour les citoyens. La fin de semaine du 20 et 21 novembre était réservée pour la préparation du budget, mais elle devra être consacrée au recomptage des bulletins de vote parce que le personnel électoral a été mal encadré et que les relevés de dépouillement ont été mal remplis. Tout ça pour dire qu’après cette demande de recomptage, je compte faire des recommandations pour que le processus électoral à travers la province de Québec soit grandement amélioré, car il est inacceptable que les candidats aux élections et les citoyens aient à subir les conséquences d’un processus électoral déficient ».

Les 70 boîtes de scrutin seront donc recomptées à compter de demain jeudi à 9h30, le tout pouvant s’étirer jusqu’à dimanche, a indiqué M. Charron