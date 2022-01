Recherche photos de familles anneplainoises

Le Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire et le conseil municipal lanceront prochainement la politique « Municipalité amie des aînées – Familles » (MADA-Familles), résultat de plus de deux ans de travail de consultations et de la concertation du milieu. Le comité de travail souhaite accompagner la politique et son plan d’action de photos représentant des familles et des personnes aînées anneplainoises. Il invite donc la population à transmettre leurs plus belles photos afin de courir la chance de les voir insérées dans les documents de la politique.

Le comité recherche des photos de personnes aînées, de familles nombreuses, de familles multigénérationnelles, de personnes actives, mais aussi des moments de la vie quotidienne à Sainte-Anne-des-Plaines, été comme hiver. Tous les types de photos sont acceptés, que ce soient des portraits ou des photos en action. Les photos peuvent être récentes ou plus anciennes.

« La politique MADA-Familles a été créée et adoptée pour les personnes aînées et les familles d’ici. On souhaite leur accorder une place importante dans ce projet, et ce, jusqu’à la mise en page du document. D’autant plus que c’est un document qui sera une véritable référence pour le développement de la Ville pour les prochaines années ! » mentionne Julie Boivin, mairesse et membre du comité de travail.

Pour participer

Les photos doivent être de bonne qualité et de bonne résolution. La personne qui soumet la photo doit s’assurer d’avoir les autorisations requises pour une diffusion publique, et ce, de toutes les personnes apparaissant sur la photo, y compris des parents ou tuteurs légaux des personnes de moins de 18 ans. Elle doit aussi détenir tous les droits d’auteur de la photo, droits qu’elle cèdera à la Ville lors de l’envoi de celle-ci. La Ville de Sainte-Anne- des-Plaines se réserve le droit d’utiliser ou non les photos reçues dans le cadre de ce projet et pour tout autre projet subséquent.

Les photos doivent être envoyées par courriel à l’adresse communications@villesadp.ca d’ici midi le 31 janvier. Les participants doivent inclure leurs nom et coordonnées complètes dans leur courriel.

Afin de remercier les citoyennes et citoyens participants, cinq chèques cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun, échangeables dans les commerces locaux, seront tirés parmi toutes les personnes ayant fait parvenir au moins une photo (une participation par personne). Le tirage aura lieu le 1er février et la personne gagnante sera contactée dans les jours suivants. Il est possible d’avoir plus d’informations en communication avec la Ville au 450 478-0211 ou par courriel communications@villesadp.ca.

Entreprise dès la fin 2019, la démarche « Municipalité amie des aînés » vise à prendre en considération les besoins des personnes aînées dans le développement d’une municipalité. Dans le but de rendre la démarche encore plus inclusive, le conseil municipal a décidé d’ajouter le volet « Familles » à sa politique MADA. Cet ajout permettra d’avoir un portrait global des familles et des aînés du territoire.