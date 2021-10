Réaménagement du boulevard de Gaulle à Lorraine

La phase 1 des travaux sur le boulevard De Gaulle étant presque complétée, la seconde phase a commencé le mardi 19 octobre à 7 h et devrait s’échelonner jusqu’au 29 octobre, selon les conditions climatiques et l’avancement des travaux. Ces travaux de réaménagement importants favoriseront la mobilité active des citoyens de même qu’un partage de la route plus équitable, en plus de nous permettre de communiquer rapidement avec les résidents grâce à l’ajout de panneaux d’affichage électronique.

Rappelons que la phase 1 des travaux consistait à élargir la voie de circulation dans la portion nord pour aménager une piste cyclopédestre du côté ouest, à aménager des voies cyclopédestres des deux côtés du boulevard De Gaulle sud, de l’autoroute 640 au chemin de la Grande-Côte, à remplacer les bordures de béton ainsi qu’à refaire le pavage des voies en direction sud.

Les travaux de la seconde phase débutant le mardi 19 octobre consisteront à élargir la voie de circulation du côté est pour aménager une voie cyclopédestre, à remplacer les bordures de béton de l’îlot central, à installer la base de béton qui accueillera un panneau d’affichage électronique et, finalement, à paver cette portion du boulevard.

Entraves à la circulation sur le boulevard De Gaulle

Du côté est (côté Place Lorraine), les voies seront fermées de l’autoroute 640 au boulevard de Reims, et la circulation locale seulement sera autorisée du boulevard de Reims au boulevard du Val-d’Ajol.

Du côté ouest (côté Centre culturel), la circulation se fera à double sens de l’entrée de l’autoroute 640, direction est, au boulevard du Val-d’Ajol. À noter que les accès à Place Lorraine seront ouverts en alternance selon l’avancement des travaux, ce qui permettra aux citoyens d’accéder en tout temps aux commerces. L’accès au Centre culturel se fera via le boulevard de Montbéliard puisque l’accès au stationnement du Centre via le boulevard De Gaulle sera fermé. Finalement, l’accès au boulevard de Reims se fera par le boulevard de Vignory. De la signalisation est prévue pour diriger les piétons et les cyclistes.

Fermeture de la sortie 26 de l’autoroute 640, direction ouest

Les automobilistes circulant sur l’autoroute 640, direction ouest, en provenance de Bois-des-Filion, ne pourront emprunter la sortie 26 pour entrer à Lorraine. Ils devront emprunter la sortie 24 (montée Lesage, chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse), puis suivre les indications de détour, ou la sortie 28 (route 335, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion).

Durant les travaux

• Les usagers sont invités si possible à entrer à Lorraine via la montée Gagnon, le rang Saint-François ou le boulevard Adolphe-Chapleau.

• De la signalisation guidera les usagers et facilitera leurs déplacements, tant aux abords de l’autoroute 640 que sur les rues accédant au chantier.

• Des signaleurs seront également en poste aux endroits stratégiques afin d’assurer le respect de la signalisation et la sécurité de tous.

La Ville est consciente des inconvénients engendrés par ce chantier. Au final, tous profiteront de cette revitalisation du boulevard principal de Lorraine. Merci à tous les citoyens de faire preuve de patience ainsi que de respecter la signalisation et les travailleurs.