Rappel aux cyclistes : la Seigneurie des Plaines est fermée

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite rappeler que la piste cyclable La Seigneurie des Plaines est toujours en travaux et fermée officiellement au public. Les travaux devant initialement se terminer autour de la mi-juin ont été retardés en raison du contexte de la Covid-19. Dans ces circonstances exceptionnelles, différents fournisseurs, dont notamment ceux du domaine de la construction commerciale, ont été dans l’obligation de mettre en pause leurs différents mandats.

Ainsi, les derniers détails afin de finaliser la piste seront réalisés dans les prochaines semaines et la Ville estime que la piste ne sera pas officiellement ouverte à la date initiale de la mi-juin et qu’il est difficile, dans les circonstances, de déterminer de manière précise la date d’ouverture. À l’heure actuelle, les travaux en lien avec la signalisation, le pavage de certains tronçons, la plantation des arbres, l’aménagement des aires de repos, le marquage, la pose de bollards de sécurité, l’installation de panneaux de règlements et de sécurité, l’installation de certaines clôtures, et finalement, l’inspection et la conformité des travaux restent à faire.

La Ville indique par ailleurs que, même si la piste peut sembler, à première vue, plutôt prête, les employés et les entrepreneurs sont toujours à l’œuvre sur le terrain pour finaliser plusieurs éléments importants.

Ne souhaitant pas interdire de manière coercitive l’accès à la piste, la Ville tolèrera que des usagers y circulent, et ce, même si elle n’est toujours pas ouverte. En contrepartie, il est essentiel que les citoyens reconnaissent que la Ville ne peut garantir la sécurité, la surveillance et l’entretien de la Seigneurie des Plaines puisque celle-ci est toujours, à l’heure actuelle, en phase de réalisation de travaux.

Quelques règles à respecter

On indique également que plusieurs actes de vandalisme sur les infrastructures de la piste ont été constatés. Toute personne commettant ce genre de geste, orévient-on, devra répondre de ses actes devant les autorités concernées. La Ville intite les citoyens qui sont témoins d’actes de vandalisme à contacter le service de police intermunicipal de Terrebonne / Bois-des-Filion / Sainte-Anne-des-Plaines ou les Services des travaux publics de la ville où ont été réalisés les bris ou les dommages.

On rappele également que certains tronçons de la Seigneurie des Plaines longent des terres agricoles et que, bien qu’il s’agisse de paysages bucoliques et inspirants, il est interdit de circuler sur ces terrains privés ou de cueillir les fruits de ces cultures, quelles qu’elles soient (fleurs, plantes, légumes, fruits, etc.).

La Ville souhaite aussi rappeler que certains tronçons de la piste sont parfois glacés et peuvent représenter un risque de dérapage à vélo. Les cyclistes sont invités à faire preuve de prudence dans les circonstances.

Même si la piste est toujours officiellement fermée, vous pouvez consulter les règlements et la foire aux questions qui se retrouvent sur le site de la piste cyclable à cette adresse : https://seigneuriedp.org/.