Ramez Ayoub à nouveau candidat

Ramez Ayoub sera le candidat libéral dans Thérèse-De Blainville, en vue des élections fédérales qui auront lieu le 20 septembre.

C’était un secret de polichinelle à savoir que M. Ayoub, défait lors des élections d’octobre 2019 après avoir été député pendant quatre ans, se présenterait de nouveau. À chacune des sorties libérales dans son comté, que ce soit lors des récentes visites du lieutenant du Québec de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, ou de la ministre Mélanie Joly, à la mi-juillet, il était présent et affichait déjà ses couleurs.

« Je me représente avec tout mon cœur et toute la passion que j’ai pour les citoyens de Thérèse-De Blainville. Ma priorité c’est vous, je veux mettre toute mon expérience à votre disposition pour faire avancer et réaliser vos projets, ensemble. Je suis à votre écoute », a-t-il indiqué, le 10 août, lors de sa présentation officielle comme candidat.

Mélanie Joly, députée d’Ahuntsic-Cartierville, lui rendait alors la pareille, se tenant debout à ses côtés pour cette annonce importante dans une vie politique.

« J’étais de passage dans Thérèse-de-Blainville pour l’investiture de Ramez Ayoub, un homme qui a sa région tatouée sur le cœur. Il ne fait aucun doute que les citoyens de son comté pourront compter à nouveau sur son dévouement pour défendre leurs intérêts à Ottawa », a-t-elle lancé.

« Recette gagnante »

Comptant de nombreuses années d’expérience au service de sa communauté, notamment en tant que conseiller municipal, maire de Lorraine (2009 à 2015) et député fédéral, Ramez Ayoub affirme connaître « la recette gagnante » pour créer de bons emplois bien rémunérés dans la région, faire avancer le dossier des logements abordables, stimuler l’économie locale et s’assurer que les travailleurs, les entreprises et les familles aient accès au soutien dont ils ont besoin pour traverser la pandémie.

Dans un communiqué de presse acheminé au NORD INFO, il indique qu’à titre de député fédéral, s’il est élu, il mettra principalement l’accent sur une nouvelle mobilisation importante des Canadiennes et des Canadiens.

« Le processus d’investiture de l’Équipe Trudeau nous permet de nous préparer à faire réélire notre équipe libérale dévouée à la Chambre des communes et à faire élire comme députés libéraux des leaders communautaires talentueux et passionnés provenant de tous les horizons à l’issue de la prochaine campagne électorale ».

