Rabaischocs fait son entrée en Europe

Fort de ses années de succès au Québec, rabaischocs fait maintenant son entrée sur le marché européen. Ce déploiement outre-mer, fruit d’un partenariat avec le groupe de presse français Midi Libre, marque le début d’une nouvelle phase d’expansion qui sera bénéfique à tous les partenaires québécois de la plateforme.

Depuis quelques années, rabaischocs s’est associé à une quarantaine d’hebdos et de médias régionaux et a établi des partenariats avec plusieurs centaines de marchands, partout au Québec. Avec ses offres exclusives et son concept inédit de certificats-cadeaux, il a également su se positionner comme une référence pour les consommateurs en leur permettant d’économiser tout en encourageant l’achat local.

« rabaischocs est un moyen de paiement basé sur le troc conçu par un éditeur de presse du Québec, pour des éditeurs de presse. Nous sommes très heureux de poursuivre notre expansion en sol européen avec nos partenaires français. Au Québec, c’est la participation de nos éditeurs partenaires solidement implantés dans chacun de nos marchés qui a fait de rabaischocs le succès qu’il est aujourd’hui », affirme le président-directeur général de rabaischocs, Pierre-Marc Langlois.

Le lancement du portail rabaischocs.fr France, le 19 octobre prochain, s’inscrit dans la suite logique des nombreux marchés développés au cours de la dernière décennie. Notre équipe a travaillé avec ardeur à la réalisation de cette nouvelle plateforme et nous sommes très fiers du résultat.

Cette nouvelle expansion, nous en sommes convaincus, générera également des retombées importantes pour nos partenaires actuels. Ce déploiement en sol européen permettra effectivement à nos partenaires québécois d’obtenir plus de visibilité et à rabaischocs de poursuivre sa croissance au Québec.

À propos de rabaischocs

Avec rabaischocs.com, les commerçants profitent d’un meilleur accès à la publicité et rejoignent plus de clients. Les clients font des économies imbattables en achetant les certificats-cadeaux les plus avantageux au Québec. C’est toute l’économie locale qui en profite!

rabaischocs est une division du Groupe JCL, éditeur des journaux Nord Info, L’Éveil et Infos Mirabel est un joueur de premier plan de l’économie régionale sur la Rive-Nord depuis 1969.

Pour en savoir plus: www.rabaischocs.fr