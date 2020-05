Québec veut identifier encore plus de cas

Au cours des prochains jours, le gouvernement du Québec déploiera un plan de dépistage massif afin d’identifier les personnes contaminées, remonter jusqu’à la source et isoler les patients infectés. C’est ce qu’a indiqué en point de presse aujourd’hui, le directeur de la Santé publique, Dr Horacio Arruda.

«En ce moment, a dit Dr Arruda, on effectue 6000 tests par jour. Pour accompagner le déconfinement graduel, nous avons mis en place un nouveau plan de diagnostic très agressif qui a débuté ce matin à Montréal. Nous allons beaucoup augmenter le nombre de tests effectués chaque jour. Notre objectif est d’effectuer 14 000 tests d’ici la fin de la semaine pr0chaine et de maintenir ce flot au courant des semaines suivantes.»

Évidemment, a ajouté le directeur national de Santé publique, «en testant plus, on va trouver plus de cas positifs».

«On veut trouver des cas positifs et enquêter autour de ces cas-là pour encore remonter la chaîne de transmission et isoler les personnes susceptibles de transmettre le virus. On en sera pas parfait et on devra s’ajuster constamment, mais on est confiant d’y arriver».

Quant aux statistiques attendues chaque jour concernant le nombre de cas répertoriés par région et dans la province, Québec prend une pause aujourd’hui afin de comptabiliser le mois d’avril.

«Vous savez, a lancé Dr Arruda, c’est un peu comme un magasin qui ferme une journée pour faire son inventaire, pour réajuster les chiffres. On va faire cet exercice à chaque premier du mois pour être capable d’avoir les données les plus valides et les plus précises.»

En ce vendredi 1er mai, le nombre de cas au Québec demeure donc à 27 538, dont 1283 pour les Laurentides. Avec ses 508 cas répertoriés, Thérèse-De Blainville est la MRC la plus touchée. Suivent Rivière-du-Nord (275), Deux-Montagnes (216) et Mirabel (115).

On compte 53 657 cas au pays.