Quatre voleurs arrêtés à Blainville

À la suite d’une introduction par effraction ainsi qu’au vol d’un tracteur routier et d’une remorque fermée contenant 86 blocs de cuivre dans une cours extérieure d’un commerce du quartier industriel de Blainville, les enquêteurs du Service de police de la Ville de Blainville ont procédé à l’arrestation de quatre individus.

Par le fait même, le tracteur et la remorque contenant le cuivre d’une valeur de plus de 250 000 $ ont été retrouvés. Si vous détenez de l’information sur ce délit, veuillez communiquer avec le sergent-détective Bernier au 450 434-5305, poste 7256.