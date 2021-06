Quand tous les espoirs sont permis!

Avec la pandémie, le confinement et l'école à distance, Jacob Martin a dû mettre les bouchées doubles pour réussir ses examens et finir son 5e secondaire en beauté. Ses efforts ont porté leurs fruits, si bien que juin marque pour lui non seulement la fin de son parcours au secondaire, mais également l'amorce d'une belle aventure puisqu'il a été recruté par l'équipe collégiale de football du Cégep de Beauce-Appalaches!

«Mon secret pour me motiver, ça a toujours été le football», confie le jeune homme de 17 ans, finissant à l’école secondaire du Harfang, à Sainte-Anne-des-Plaines. Bien qu’il n’ait pas pu jouer cette année en raison de la pandémie, la réponse positive reçue de la part des Condors de Beauce-Appalaches l’a encouragé à se dépasser et à persévérer malgré les difficultés rencontrées.

Car la dernière année n’a pas été de tout repos. «Au début, on se disait tous que c’était pour être le fun, qu’on pourrait “chiller chez nous”, être bien relax, mais à un moment donné, tu te rends compte que l’aspect social de l’école, ça te manque énormément. À la longue, ça devient très dur mentalement», souligne Jacob.

Au plan académique également, il y a eu des défis. Il fallait rattraper la matière qui n’avait pas été vue en 4e secondaire, en plus d’explorer les notions propres au 5e secondaire. «Ça nous a enlevé de la pression quand ils ont décidé d’annuler les examens du ministère, car beaucoup d’élèves avaient de la misère. Pour moi, c’est surtout en français. J’ai tout donné, je suis allé à des récupérations, j’ai lu des livres, j’ai tout essayé pour être meilleur en écriture», mentionne Jacob.

Ayant toujours en tête son objectif de jouer au football collégial, il a persévéré et réussi ses examens finaux. Son diplôme d’études secondaires en main, il se dirige maintenant vers le Cégep de Beauce-Appalaches où il fera d’abord une session tremplin en vue d’une inscription au DEC-BAC en génie civil. «Je me garde toujours une porte ouverte pour monter plus haut avec le football», explique Jacob.

Obtiendra-t-il une place à titre de quart-arrière, sa position de prédilection? Les résultats du camp de sélection nous le diront. Mais, pour l’heure, place aux célébrations de fin d’année!