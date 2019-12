Quand la Féérie de Noël s’installe dans le secteur de Saint-Benoît

La magie et la féérie de Noël se retrouvent tout partout durant la période des Fêtes, parfois même à un endroit tout à fait inusité, insoupçonné, comme dans le rang Saint-Vincent, dans le secteur de Saint-Benoît, à Mirabel, où s’y trouve une forêt enchantée illuminée par plus de 300 000 lumières de Noël et, entre autres décors, le tout nouveau village «pain d’épices».

Cette Féérie de Noël, c’est l’entreprise agrotouristique Route des Gerbes d’Angelica (RGA) qui la propose pour une sixième année de suite, et cela, jusqu’au 30 décembre prochain.

«Lorsque les gens viennent ici, ils nous disent revivre vraiment un Noël d’antan à la campagne. On y retrouve son cœur d’enfant, avec ou sans les enfants! C’est un endroit chaleureux et authentique, et surtout magique pour les petits comme les plus grands» , de mentionner Francine Renaud, adjointe au marketing pour RGA.

Ce qu’il y a à voir

Outre cette fameuse forêt enchantée, petits et grands pourront aussi découvrir le village Pindebois du lutin Luciö, personnage d’un conte écrit par Lucilia Albernaz, directrice générale de RGA, et illustré par l’artiste mirabelloise Denise Turcotte.

Aussi, la reine des glaces est toujours là pour accueillir les visiteurs, mais avec un nouveau costume et dans un tout nouveau décor; tout comme la mère et le père Noël, bien installés dans leur yourte.

Sur place, on pourra aussi visiter la boutique, où une panoplie de produits maison, de mets préparés et de cadeaux inédits sont offerts, mais aussi le conte mettant en scène Luciö, pour lequel 1 $ par exemplaire vendu est remis aux banques alimentaires locales.

Et il ne faut pas oublier le bistro avec ses beignes à l’ancienne et son chocolat chaud à savourer à l’extérieur autour d’un feu ou à l’intérieur, de même que le camion de rue avec sa spécialité «fish and chips» à la bière et sirop d’érable.

Horaire et renseignements

Il est donc possible d’être ébloui par cette Féérie de Noël jusqu’au 30 décembre prochain, les vendredis, samedis et dimanches, de 15 h à 21 h, de même que les 17, 18, 19, 24, 26 et 30 décembre, de 15 h à 20 h.

Précisons que l’entreprise Route des Gerbes d’Angelica est située au 6015, rang Saint-Vincent, dans le secteur de Saint-Benoît, à Mirabel. Pour d’autres renseignements: [http://www.gerbesdangelica.com] ou la page [http://www.facebook.com/gerbesdangelica].