Publisac : nos mesures préventives et notre plan d’action

La propagation du coronavirus (COVID-19) évolue rapidement. Dans ce contexte, le besoin de faire des économies est encore plus grand. Publisac continue à desservir les Québécois à l’échelle de la province tout en suivant les recommandations du gouvernement du Québec en matière de santé publique afin de contribuer de manière responsable à l’effort collectif visant à limiter la propagation du coronavirus.

Nous sommes vigilants et déterminés à protéger nos employés, nos activités et nos collectivités. Nous avons mis sur pied un comité de prise en charge de la pandémie afin de suivre quotidiennement son évolution et ajuster nos mesures de prévention.

Voici les principales mesures que nous avons prises :

Nous avons limité les accès d’entrées à nos entrepôts.

Nos gestionnaires accueillent tous les employés de nos entrepôts et posent des questions en lien avec les symptômes du coronavirus et les voyages avant de leur autoriser l’accès.

Nos employés doivent obligatoirement se laver les mains à leur entrée dans l’entrepôt et avant de commencer leur quart de travail. Nous les sensibilisons à se laver les mains fréquemment tout au long de la journée.

Les horaires de pauses ont été modifiés afin de respecter les recommandations émises par le gouvernement du Québec en matière de santé publique.

Aucun visiteur n’est autorisé dans nos entrepôts sans l’accord du directeur général.

Nous avons limité le nombre de camelots par véhicule pour respecter la distanciation sociale.

Nous avons revu les méthodes de distribution afin de limiter le nombre de contacts possibles.

Nous sommes en communication constante avec nos fournisseurs afin d’assurer la distribution du Publisac aux portes des Québécois chaque semaine. Nous continuons d’opérer de façon régulière et nos équipes sont outillées pour composer avec la situation actuelle au travail et dans leur vie personnelle.

Nous suivons la situation de près et soyez assurés que Publisac agit de façon prudente et responsable face à la pandémie du COVID-19.

Votre équipe Publisac