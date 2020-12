Projet d’entraide: Les Chevaliers de Colomb de Saint-Janvier font un don d’essence

La restauration de l’automobile choisie par le Garage JC Thérien, dans le cadre de l’initiative communautaire «Une voiture à donner, une famille à aider», va bon train, selon ce que les responsables affichent sur les réseaux sociaux, via une page Facebook publique. Plusieurs partenaires et donateurs, issus de différents milieux, sont impliqués activement. C’est le cas des Chevaliers de Colomb de Saint-Janvier qui ont remis un généreux don de 200 $, échangeable contre de l’essence, qui sera remis à la famille sélectionnée avec leur tout nouveau véhicule.

Dans un article précédent, votre hebdomadaire invitait les familles en besoin, résidantes de la ville de Mirabel, à s’inscrire et remplir un formulaire afin d’avoir une chance de recevoir une voiture entièrement remise à neuf. Cette étape est maintenant terminée. Comme mentionné précédemment, l’identité du gagnant sera dévoilée d’ici peu, à temps pour la période des Fêtes.

Cela dit, les réparations se déroulent très bien, visiblement, selon des photos partagées par le Garage JC Thérien sis dans le secteur de Saint-Janvier, à Mirabel. Dans ses plus récentes publications, l’instigateur du projet et propriétaire des lieux, Éric Thérien, dit avoir reçu une pièce importante, offerte gratuitement par son fournisseur, Pièces d’autos LKQ. À cela s’ajoute l’implication du personnel de l’entreprise familiale, d’élus, d’autres acteurs de la communauté et même des dons de la part de citoyens.

Une communauté généreuse

Le 26 novembre dernier, le maire de Mirabel, Jean Bouchard, et le conseiller municipal, Robert Charron, tenaient à remercier publiquement les Chevaliers de Colomb du secteur de Saint-Janvier pour leur don de 200 $ d’essence qui sera remis à la famille sélectionnée.

«Le projet va super bien! Nous recevons actuellement des formulaires de la part de familles qui sont en besoin de recevoir cette voiture. Cela dit, nous tenons à remercier nos précieux partenaires, les Chevaliers de Colomb, pour leur don d’essence», mentionnait M. Charron, un jour avant la fin de la période des inscriptions.

«Nous tenons à remercier également la famille Thérien, connue et impliquée depuis une quarantaine d’années à Saint-Janvier, pour leur contribution», conclut le premier magistrat. Les élus municipaux rappellent l’importance de ce projet; lui qui cherche à briser l’isolement et faciliter grandement le quotidien d’une maisonnée mirabelloise.

Pour plus d’informations et des images exclusives montrant l’avancement des réparations, il suffit de visiter la page Facebook du projet, au [www.facebook.com/UneVoitureADonnerUneFamilleAAider].