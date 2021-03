Projet de corridor cyclo-piéton vers Place Rosemère

La Ville de Sainte-Thérèse songe à implanter un corridor cyclo-piéton, entre le boulevard Desjardins Est et la Place Rosemère, de manière à favoriser des déplacements sécuritaires pour les citoyens qui empruntent régulièrement ce segment du boulevard Labelle, en passant sous l’autoroute 640.

Deux autres joueurs sont à considérer, à commencer par le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui envisage de procéder à des travaux touchant les structures de l’échangeur 117/640, cet été, et qui reconnaît d’emblée, affirme-t-on à la table du conseil thérésien, la présence significative de piétons et de cyclistes, dans ce secteur, assez pour prévoir l’aménagement d’un sentier balisé qui traversera le chantier.

Or, par voie de résolution adoptée le 1er mars, la Ville demande au MTQ de prévoir aussi, dans son plan de réfection, la construction d’un corridor cyclo-piéton permanent et sécuritaire, du côté ouest du boulevard Labelle. Dans le partage des coûts, la Ville de Sainte-Thérèse se chargera notamment des plans et devis et demande à la Ville de Rosemère d’y participer à hauteur de 50 %.

Contrepartie

Dans un échange de bons procédés, la Ville de Sainte-Thérèse consent pour sa part à une participation financière équivalente, dans le projet d’implantation d’un lien cyclo-piéton, cette fois par la Ville de Rosemère, lequel rejoindrait le boulevard René-A.-Robert, via le boulevard Roland-Durand, en passant sous l’autoroute 640.

Par voie de résolution, d’ailleurs, les élus thérésiens ont consenti à une participation financière, à hauteur de 50 %, pour la réalisation des plans et devis. À noter que, dans les deux cas, des études préliminaires ont été réalisées par la firme de génie-conseil CIMA+.