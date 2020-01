Programme Emplois d’été: Le député Desilets dévoile ses priorités locales

À l’approche de la période d’appel des demandes de financement du programme Emplois d’été Canada, les députés dont Luc Desilets de Rivière-des-Mille-Îles, avaient jusqu’au 20 décembre dernier pour présenter les cinq priorités de leur circonscription.

Le programme Emplois d’été Canada offre des contributions salariales afin que des employeurs puissent créer des emplois d’été de qualité pour les jeunes afin de les aider à développer et à améliorer leurs compétences sur le marché du travail. Depuis l’an dernier, le programme n’est plus réservé uniquement aux étudiants. Tous les jeunes de 15 à 30 ans y sont admissibles.

Priorités locales

Cette année, le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, a établi les priorités de sa circonscription en tenant compte des défis à relever dans la région comme ceux reliés à la rareté de la main-d’oeuvre. «Nous avons choisi de prioriser des projets portant sur la protection de l’environnement, les organismes à but non lucratif, notamment ceux qui touchent le patrimoine et la culture, les organismes communautaires, la jeunesse et les projets en zone rurale. Ce sont des secteurs qui nous apparaissent d’une grande importance avec des besoins si évidents que nous devons leur apporter notre soutien», affirme-t-il.

Soumettre un projet

La date de dépôt de demandes n’est pas encore connue, mais cela ne serait tarder. L’information sera diffusée par M. Desilets aussitôt qu’elle sera divulguée. Les jeunes ont la possibilité, à travers ce programme, de vivre des expériences de travail pertinentes et signifiantes.

«Nous avons une jeunesse dynamique, donnons-leur la possibilité de faciliter leur transition vers le marché du travail. Employeurs, soyez nombreux à soumettre un projet et à offrir cette opportunité à nos jeunes dans la région», souligne le député.

Les employeurs qui prévoient déposer un projet peuvent déjà, si ce n’est pas déjà fait, se créer un compte avec les Services en ligne des subventions et contributions, sur le site web d’Emploi et Développement social Canada: [https://www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/services/financement/selsc/registre.html]. Ouvrir un compte sur cette plateforme permet de présenter des demandes de financement en ligne de manière rapide et efficace.