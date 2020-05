Programme Emplois d’Été Canada: la députée Chabot demande des modifications immédiates

La députée de Thérèse-De Blainville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Emploi, de Développement de la main-d’oeuvre et Travail, Louise Chabot, demande des modifications immédiates au programme Emplois d’Été Canada.

«Nous n’avons pas encore le portrait complet de la situation et juin est à nos portes. Plusieurs demandeurs risquent de simplement laisser tomber et annuler des projets et des jeunes vont perdre des opportunités de travail. C’est inacceptable! Il faut absolument accélérer le processus pour que l’embauche puisse se faire dans les plus brefs délais», déclare-t-elle.

En plus d’exiger le traitement rapide des demandes, la députée réclame aussi que le financement du programme soit augmenté.

«L’accès au programme a été élargi, ce qui est une bonne chose, mais le budget n’a pas suivi, ce qui revient à faire plus avec moins. Plusieurs organismes sont affectés par la situation. Je demande à la ministre d’ajouter des sommes dans le programme pour éviter que l’on pénalise les demandeurs», de conclure la députée.

Les organismes à but non lucratif, privés et publics dont les demandes sont retenues reçoivent habituellement une réponse au mois d’avril. Les réponses ont commencé à arriver en mai et plusieurs l’attendent encore en ce moment.