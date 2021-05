Prix Demain Québec: Rosemère Vert parmi les finalistes

La Fondation David Suzuki a dévoilé, le 21 mai, les 15 finalistes de la 7e édition du Prix Demain le Québec, Rosemère Vert, pour son projet de rétablissement de l’ancien terrain de golf de Rosemère en un espace vert est au nombre des finalistes. Le regroupement pourrait remporter deux bourses de 2500 $ et une bourse de 5000 $ offerts par Desjardins, ainsi qu’une rencontre virtuelle avec David Suzuki.

Les 10 finalistes en lice pour le Prix du jury et le Prix coup de cœur, ainsi que les 5 finalistes en lice pour le Prix jeunesse, seront soumis au vote du grand public du 1er au 15 juin prochain. Le nombre de votes recueillis sera pris en compte parmi d’autres critères lors de la sélection du grand gagnant par le jury, composé de 11 représentant.e.s réputé.e.s dans le milieu de l’engagement citoyen.

« Nous sommes ravis de constater à quel point l’engagement citoyen a pris de l’ampleur sur l’ensemble de notre territoire et ailleurs au monde depuis le lancement de la première édition du Prix Demain en 2014, a déclaré Manon Dubois, directrice des communications et de l’engagement pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Face à la menace d’une pandémie globale, les Québécois.es ne se sont pas laissé.e.s décourager par les obstacles – au contraire, elles et ils se sont relevé les manches et ont mis les bouchées doubles pour faire preuve d’innovation et de solidarité, au profit de l’environnement et de leurs communautés. C’est avec beaucoup de fierté que nous saluons les efforts remarquables de cette nouvelle cohorte de finalistes du Prix Demain qui contribuent sans aucun doute à créer le Québec de demain : un Québec plus vert et plus juste. »

Parmi la centaine de projets soumis au concours, on y retrouve des initiatives de récupération de vélos, d’agriculture urbaine, de protection de lacs et milieux naturels, de transition écologique et bien d’autres.

« Notre volonté de contribuer de façon concrète au mieux-être des personnes et des collectivités se reflète dans nos engagements et notre contribution au développement d’une économie durable et responsable. Nous sommes donc d’autant plus fiers de souligner et de célébrer l’action citoyenne pour la transition écologique avec le Prix Demain le Québec de la Fondation David Suzuki », a souligné Pauline D’Amboise, Vice-présidente Gouvernance, développement durable et Secrétaire générale de Desjardins, lors du lancement de la 7e édition du Prix Demain.

Depuis 2021, la Fondation offre aux candidat.e.s du Prix Demain et à tous les groupes citoyens au Québec et au Canada des ressources, outils et occasions de mentorat et de mise en lien avec des experts et autres groupes citoyens, par l’entremise d’une intégration avec son tout nouveau Réseau Demain le Québec, un réseau mis sur pied en février dernier (Future Ground Network au Canada anglais).

Pour plus d’information sur le 7e Prix Demain le Québec ou pour voter du 1er au 15 juin : https://fr.davidsuzuki.org/prix-demain