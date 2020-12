Priorité Parents: un service de soutien pour les familles

La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) souhaite informer les parents que le service de soutien et d’accompagnement Priorité Parents continuera d’être disponible pour la période des fêtes.

Priorité Parents, complémentaire à sa partenaire Ligne Parents qui se veut une ligne d’aide d’urgence 24/7, répond à un besoin d’accompagnement de parents qui recherchent, par exemple, des services de soutien à proximité de leur domicile ou qui souhaitent être épaulés sur une plus longue période. Les intervenants de Priorité Parents peuvent assurer un suivi téléphonique personnalisé sur plusieurs semaines à raison d’un appel hebdomadaire pour des parents qui veulent être guidés par rapport à différents aspects de leur vie familiale.

«Les parents doivent pouvoir bénéficier d’un filet social constant et solide à tout moment de leur parentalité. Priorité Parents est la porte d’entrée des parents vers les services disponibles pour eux, autant dans le milieu institutionnel que communautaire», affirme Marie-Eve Brunet Kitchen, directrice générale de la FQOCF.

Un filet social pour les parents

Gratuit et confidentiel, Priorité Parents a été créé en concertation avec Ligne Parents et la FQOCF en mars 2020, au plus fort de la pandémie. Presque neuf mois plus tard, Priorité Parents a pu aider plus de 1000 familles. Alors qu’un récent sondage publié par l’Observatoire des tout-petits mettait en lumière l’augmentation considérable du stress des parents, ce service vient faire office de soupape pour ceux qui sont à bout de souffle et qui ne peuvent plus compter sur l’aide habituelle de leur entourage.

«Avec la période des fêtes qui s’annonce bien différente cette année, il est rassurant de pouvoir compter sur un service comme Priorité Parents. Savoir qu’un intervenant peut nous guider dans un moment plus difficile de notre vie familiale, alors que nous sommes censés vivre un temps de réjouissance, ça peut faire toute la différence, souligne Marie-Eve Brunet Kitchen. Le parent qui bénéficie des services de Priorité Parents ne sera pas laissé à lui-même avec une simple liste d’organismes pouvant lui venir en aide. Les intervenants s’assurent que la ressource ciblée accueille et aide concrètement le parent référé.»

Priorité Parents peut notamment soutenir les parents qui ont des inquiétudes ou des questionnements en lien avec le développement de leur enfant, la discipline, les difficultés d’apprentissage ou encore une relation conflictuelle avec leur adolescent. Les demandes peuvent être faites en ligne ou en laissant un message au 1 844 397-2695.