Prévention des incendies: Sainte-Thérèse en campagne

Feux de terreaux

En plus de la chaleur et de la sécheresse, les terreaux sont enrichis d’engrais et de substances chimiques, ce qui fait en sorte qu’un mégot de cigarette jeté dans un pot de fleurs, un jardin ou une plate-bande peut continuer à se consumer pendant plus de 3 heures! Depuis 2019, près d’une cinquantaine d’incendies se sont déclarés dans des zones de végétation à Sainte-Thérèse.

Afin de réduire les risques qu’un feu de terreau se déclenche, arrosez régulièrement vos plantes, vos haies, votre paillis, etc. tout en respectant la réglementation en vigueur. Gardez en tête que la terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin. Privilégiez les pots d’argile, ils conservent mieux l’humidité et ne sont pas combustibles.

Les articles de fumeur qui ne sont pas jetés de façon adéquate à l’extérieur peuvent également être susceptibles de déclencher des incendies. Il est nécessaire d’être vigilant et de suivre ces mesures :