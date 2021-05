Près de 60 000 $ pour adapter les milieux de vie des aînés

La ministre déléguée à l’Économie et députée de Les Plaines, Lucie Lecours, ainsi que le président du caucus du gouvernement et député de Blainville, Mario Laframboise, se réjouissent que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accorde une aide financière totalisant 59 055 $ à la région des Basses-Laurentides à la suite de l’appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA).

Cette somme est attribuée à la communauté pour soutenir le projet Mémoire collective de la Télévision communautaire des Basses-Laurentides (TVBL). Rappelons que le programme QADA a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.

« C’est une excellente nouvelle pour notre région des Basses-Laurentides, a dit Mario Laframboise. Cette aide financière pour TVBL contribue à la mise en place de programmes structurants pour nos ainés. Une autre preuve irréfutable que notre gouvernement place les aînés au cœur de nos préoccupations afin d’améliorer leur qualité de vie et de poursuivre leur contribution dans notre développement local et régional. »

« Je me réjouis que TVBL puisse bénéficier d’un tel soutien financier, a poursuivi Lucie Lecours. Cela leur permettra de mettre sur pied un projet visant à soutenir la participation des aînés à la vie sociale et récréative. Nos aînés occupent une place importante au sein de notre gouvernement et les organismes communautaires sont au premier plan pour mettre de l’avant des projets innovants qui les impacteront directement. »