Près de 3 M$ pour soutenir la persévérance scolaire dans la région

Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) ont reçu avec gratitude et reconnaissance l’investissement de 2 994 471 $ pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative à travers les Laurentides.

Annoncé le 6 novembre dernier, cet appui financier est réparti sur une période de trois ans. Ainsi, le PREL et les instances régionales de concertation poursuivront leur travail pour venir directement en aide et en soutien aux jeunes et adultes en formation de la province quant à leur réussite éducative.

«Grâce à cet investissement gouvernemental, nous pourrons poursuivre notre rôle de mobilisateur autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative dans notre région. De plus, c’est un réel bonheur pour nous et pour l’ensemble des acteurs locaux de pouvoir mettre en place des initiatives et structurer des projets innovants sur une période de trois ans», affirme le président du PREL, Sébastien Tardif.

«Cet investissement est reçu comme un baume en ces temps difficiles. Les derniers mois ont été remplis de défis, d’insécurité et d’adaptation pour tous et chacun. Nous sommes confiants que cet investissement sera profitable et bien reçu aux quatre coins des Laurentides. Notre rôle en tant qu’instance régionale de concertation est de vous aider, vous soutenir et vous accompagner dans cette nouvelle réalité», ajoute la directrice générale du PREL, Annie Grand-Mourcel.

Soulignons que, depuis 2016, 2 094 886 $ ont été investis dans la région à travers les différents projets et initiatives qui soutiennent la lecture et la persévérance scolaire.