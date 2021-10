Près de 100 000 $ accordés à des petites salles et à des organismes de la région des Laurentides

La députée de Bertrand et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, confirme, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 98 122 $ $ accordée à des organismes en arts de la scène et en littérature et à des petites salles, tous soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Ces sommes proviennent du Plan de relance économique du milieu culturel lancé par le gouvernement du Québec en juin 2020.

De ce montant, 17 950 $ sont accordés à Diffusions Amal’Gamme inc., dans la circonscription de Prévost, dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique du CALQ, qui est d’ailleurs prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. L’aide permettra à cet organisme de maintenir ses fonctions organisationnelles en attendant le retour à la normale des activités. Enfin, 80 172 $ sont attribués en soutien au Petit Théâtre du Nord, à Odyscene inc. (circonscription de Groulx), à la Ville de Saint-Eustache (circonscription de Deux-Montagnes) et au Théâtre du Marais de Val-Morin (circonscription de Bertrand) qui font face à des défis particuliers en lien avec la pandémie.