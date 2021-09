« Pour une voix forte à Ottawa, votez Bloc Québécois » – Louise Chabot

À quelques jours du 20 septembre, journée d’élection, la candidate du Bloc Québécois dans Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, est fière d’avoir mené une campagne positive avec une forte présence sur le terrain. Mme Chabot dit avoir reçu de nombreux appuis des citoyens, à la fois pour le travail accompli au cours de son mandat que pour le rôle joué par le Bloc Québécois dans la défense et la promotion des intérêts du Québec à Ottawa.

Une présence forte sur le terrain

La présence de Mme Chabot sur le terrain au cours de la campagne a été remarquée. « De Blainville à Lorraine, en passant par Bois-des-Filion et Sainte-Thérèse, je suis allée à la rencontre des citoyens partout dans la circonscription. On m’a mentionné à plusieurs reprises avoir apprécié mes nombreuses interventions, tant localement qu’à Ottawa. C’est une belle reconnaissance de mon travail et de celui de mon équipe et c’est une réelle fierté de représenter les gens d’ici », de déclarer Louise Chabot. Pendant la campagne, la députée a également pu compter sur le soutien du chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, qui s’est arrêté dans la circonscription le 6 septembre dernier.

Le Bloc Québécois pour défendre le Québec à Ottawa

Pour Mme Chabot, la défense et la promotion des intérêts du Québec sont à la base de son action et de celle de son parti. La candidate a mené sa campagne en se basant sur les réalisations du Bloc Québécois. Sur le plan local, elle a mis de l’avant des propositions sur l’environnement, l’aide aux personnes aînées, la mobilité, les travailleurs et le logement abordable, entre autres. « On l’a bien vu au débat en anglais à CBC : lorsque le Québec a été attaqué, Yves-François Blanchet a été le seul à se tenir debout. Les autres chefs ont gardé le silence de peur de perdre des votes au Canada anglais. Quand vient le temps de défendre et promouvoir le Québec, sa langue, sa culture, ses valeurs, le Bloc Québécois répond présent, sans compromis », d’affirmer la candidate.