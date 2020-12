Pour une société plus inclusive, égalitaire et solidaire

Le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides (RCPHL) tient à souligner la Journée internationale des personnes handicapées, ayant lieu le 3 décembre. Cette année, le thème retenu est: «Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la COVID‑19».

Le contexte actuel sans précédent lié à la pandémie a mis en lumière l’importance de prévenir le déconditionnement des personnes handicapées de manière solidaire et complémentaire, par l’ensemble de la communauté.

En ces temps plus difficiles, le RCPHL a pu constater l’incroyable résilience des personnes handicapées, leur famille et leurs proches, qui ont su s’adapter à cette situation exceptionnelle ayant profondément bousculé leur quotidien.

Réorganiser l’offre de service

Le regroupement rassemble une trentaine d’organismes œuvrant auprès des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Ces organismes communautaires ont dû réorganiser leur offre de service et se réinventer rapidement afin d’offrir des activités de façon sécuritaire en respectant les capacités et les intérêts de leurs membres. Ils tiennent d’ailleurs à leur témoigner de leur reconnaissance pour leur compréhension et collaboration.

Notons, par ailleurs, qu’afin de refléter les offres de service des organismes dans le contexte actuel, une mise à jour de la plateforme Web, [handicaplaurentides.ca], a été réalisée. Ce site Internet réunit en un seul endroit l’ensemble des informations pouvant être utiles aux personnes en situation de handicap, leur famille et leurs proches résidant dans la région des Laurentides.

De plus, la version du site en texte simplifié permet aux personnes ayant des difficultés de lecture d’accéder à de l’information facile à lire et à comprendre. Cette initiative est un engagement concret en termes d’accessibilité et d’inclusion.

Le RCPHL a comme mission la défense collective des droits des personnes handicapées. De concert avec ses partenaires, il travaille activement à ce que les droits de ces personnes soient respectés par l’ensemble de la collectivité.

«Nous invitons la population à souligner cette journée en contribuant avec nous à bâtir une société plus inclusive, égalitaire et solidaire», fait valoir le regroupement, par voie de communiqué.

Renseignements: 450 432-2229 ou info@handicaplaurentides.ca.