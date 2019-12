Pour les jeunes de Thérèse-De Blainville: Le Carrefour JEunesse, un véritable projet de société

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) dévoile le Carrefour JEunesse, un véritable projet de société où les jeunes seront acteurs de leur parcours et où les carrefours jeunesse-emploi (CJE), en complémentarité avec leur milieu, les accompagneront dans la réalisation de leurs projets de vie.

Présenté en amont de la grande journée de consultation organisée par le Gouvernement du Québec pour le renouvellement du plan d’action pour la jeunesse du Québec, le Carrefour JEunesse se veut une réponse nécessaire et concrète pour préparer le Québec de demain afin de contrer l’exclusion de jeunes aptes à participer à l’essor culturel, social, économique et écologique de leurs communautés, le déclin démographique et l’exode de nos régions.

«Le Carrefour JEunesse est une véritable opportunité pour notre communauté de se donner les moyens nécessaires pour que tous les jeunes, sans exception, puissent contribuer à son essor. Ce véritable projet de société se développera en complémentarité avec l’ensemble des acteurs de la région afin de pouvoir offrir à tous les jeunes l’accompagnement dont ils ont besoin au sein même de son milieu de vie», a déclaré Nathalie Lachance, directrice générale du CJE Thérèse-De Blainville.

«Avec le Carrefour JEunesse, nous proposons de répondre aux nombreux trous de service apparus ces dernières années dans les différentes régions du Québec. C’est un accompagnement global et continu dans l’ensemble des sphères de vie des jeunes où les CJE travailleront en complémentarité avec les acteurs de leur milieu afin de répondre aux besoins des jeunes et de sa communauté», a conclu le directeur général du RCJEQ, Alexandre Soulières.

Pour consulter le mémoire sur le Carrefour JEunesse:

[https://www.rcjeq.org/sites/default/files/tools/rcjeq_memoire2019_web.pdf].

Pour consulter le document récapitulatif du Carrefour JEunesse:

[https://www.rcjeq.org/sites/default/files/tools/rcjeq_survol2019_web_vf.pdf].