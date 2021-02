Pour intégrer les produits locaux au menu des tout-petits

Le Carrefour bioalimentaire Laurentides est à la recherche de centres de la petite enfance (CPE) de la région souhaitant se distinguer par la mise valeur et l’intégration des produits locaux au menu des tout-petits.

Tous les CPE qui souhaitent s’approvisionner auprès de producteurs et transformateurs locaux et québécois, faire découvrir les aliments locaux aux jeunes et intégrer des activités éducatives en lien avec le monde agroalimentaire peuvent s’inscrire à la présentation virtuelle prévue le 11 mars prochain portant sur le projet «Les petits ambassadeurs».

Par ce projet, le Carrefour bioalimentaire Laurentides veut outiller les CPE de la région afin qu’ils soient en mesure de posséder les connaissances nécessaires pour faciliter l’intégration de produits locaux dans leur milieu de travail. L’organisme veut aussi proposer des outils et des activités clés en main aux services de garde, comme des animations en lien avec l’alimentation locale.

«Choisir une alimentation de proximité, un approvisionnement plus local, c’est synonyme de saveurs, de fraîcheur, de saines habitudes de vie, mais aussi de soutien au développement économique et social de la communauté. Il existe des initiatives très inspirantes des services de garde partout au Québec: des jardins, des visites chez les producteurs agricoles, des contacts privilégiés avec les artisans… Nous savons que certains responsables, éducateurs ou cuisiniers en services de garde de notre région sont désireux d’offrir une alimentation saine et locale aux enfants, tout en les sensibilisant sur l’importance de la provenance des aliments. C’est vraiment emballant de pouvoir répondre à cette demande», souligne Marie-Eve Morin, directrice du Carrefour bioalimentaire Laurentides.

Pour s’inscrire à la présentation virtuelle du projet «Les petits ambassadeurs», prévue le 11 mars, de 14 h à 16 h, ou pour plus d’informations, il est possible de communiquer avec Élyse Martineau, agente de développement bioalimentaire au Carrefour bioalimentaire Laurentides, au 450 530-7615 ou par courriel à elyse.martineau@agrolaurentides.qc.ca.