Portes ouvertes virtuelles: mission accomplie avec plus de 1300 visiteurs

Le Collège Lionel-Groulx a ouvert grandes ses portes aux futurs étudiants en novembre dernier. Mais, cette fois, c’était virtuellement. Plus de 1 300 personnes ont foulé la plateforme, le 25 novembre, entre 16 h et 21 h.

En raison du contexte pandémique actuel, la communauté du Collège Lionel-Groulx a complètement revu sa formule pour l’adapter en mode virtuel en créant des pavillons dans lesquels se trouvaient la variété de programmes d’études techniques et préuniversitaires, les services étudiants et le milieu de vie. Les programmes menant à une AEC, les cours de perfectionnement et la reconnaissance des acquis et des compétences étaient également au rendez-vous dans le pavillon de la formation continue pour informer les adultes en quête de perfectionnement ou en réorientation de carrière.

Chaque kiosque reflétait la couleur du programme ou du service permettant aux visiteurs d’aller chercher toute l’information nécessaire à un choix éclairé par le visionnement de vidéos, le téléchargement de documents informatifs, la rencontre en direct d’enseignants, d’étudiants, de diplômés ou autres membres du personnel. Les visiteurs ont ainsi pu vivre une expérience interactive, intéressante et riche en informations.

«Nous sommes fiers de cette première expérience virtuelle, affirme Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx. Il était important de conserver l’aspect humaniste de cet événement rassembleur et c’est mission accomplie grâce aux nombreux webinaires et appels vidéos qui ont permis aux visiteurs d’échanger avec notre communauté, de mettre des visages et des voix sur celles et ceux qui ont à cœur leur réussite et leur bien-être, peu importe le contexte dans lequel on évolue.»

Les visiteurs qui n’auraient pas pu consulter tous les documents lors de la soirée en direct ou les futurs étudiants n’ayant pu participer à l’événement peuvent se reprendre puisque la plateforme demeure accessible jusqu’en février 2021 au [lionelgroulx.easyvirtualfair.com/].

Un prochain rendez-vous en direct est prévu le mercredi 10 février 2021.