Pop Up Papilles : un mini marché gourmand éphémère pour souligner la fin des Terrasses du Village

Une douzaine de kiosques feront leur apparition sur le site des Terrasses du Village le samedi 21 août prochain. De 11 h à 17 h, les visiteurs pourront s’y procurer des produits gourmands et des accessoires pour décorer leur table.

«Cette année, en raison du contexte que l’on connait, nous avons réinventé le concept de l’événement des Papilles et l’avons transformé en minimarché gourmand éphémère. Quoi de mieux pour souligner la dernière fin de semaine des Terrasses du Village que de faire l’expérience Pop Up Papilles en famille ou entre amis? C’est un rendez-vous à ne pas manquer», a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les visiteurs pourront aussi se laisser tenter par les restaurants et les commerces à proximité avant de s’attabler aux Terrasses du Village, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Des concours et de l’animation y assureront une ambiance festive et entrainante!

Exposants et produits offerts

Laissez-vous inspirer par la liste des exposants qui seront présents au www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Évènements > Pop Up Papilles.

Les Terrasses du Village

Elles sont situées sur la rue Blainville Ouest, entre le 32, rue Blainville O. (La Prohibition Bar à bière) et la rue Turgeon/Saint-Louis. Cette section de la rue est fermée à la circulation automobile pour offrir une grande terrasse à ciel ouvert, qui sera accessible jusqu’au 22 août prochain.