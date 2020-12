Politique MADA-Famille: Sainte-Anne-des-Plaines lance ses plateformes de sondage

Dans le cadre des travaux menant à la création d’une politique MADA-Famille à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, le comité de travail s’est penché sur la meilleure méthode pour obtenir la participation de la population à cet important projet.

«Dans le contexte actuel de pandémie, la tenue de groupes de discussion ou de consultations citoyennes en grands groupes a été exclue. Il est toutefois primordial de déterminer les besoins et les attentes des aînés et des familles afin de bâtir un plan d’action concret, ayant un impact structurant sur le territoire. C’est la raison pour laquelle nous avons bâti un sondage adapté pour tous les groupes de la population et que nous avons l’intention de distribuer largement afin d’obtenir la plus grande des participations», a souligné Julie Boivin, vice-mairesse à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

Trois sondages seront diffusés dans les réseaux pertinents. Un premier sondage s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans; un groupe important de citoyens avec lequel nous souhaitons développer de meilleurs contacts et connaître davantage leurs besoins et leur réalité. Ce sondage sera diffusé sur les réseaux sociaux de la Ville, notamment sur Instagram. Le deuxième sondage s’adresse aux aînés, aux personnes de 60 ans et plus. Ce sondage sera lui aussi disponible en ligne, mais de manière complémentaire, il sera aussi envoyé à tous les domiciles en format papier, via la revue municipale, afin de faciliter les échanges avec les citoyens qui n’auraient pas accès à Internet ou qui seraient moins à l’aise avec l’informatique. Finalement, un troisième sondage s’adresse aux familles, soit à toutes personnes entre 18 et 59 ans, résidant sur le territoire, ayant ou non des enfants.

Les sondages sont disponibles sur le site web de la Ville et en format papier à la demande, jusqu’au 3 janvier 2021. Rappelons que ces initiatives s’inscrivent dans la réalisation du Plan stratégique 2020-2030, processus au sein duquel les citoyens ont manifesté la volonté que la Ville se dote d’une politique MADA-Famille. Cette politique mènera par la suite à un plan d’action comprenant des mesures concrètes mises en place par la Ville afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens, et ce dans les champs notamment de l’habitation et du milieu de vie, de la sécurité, du transport et de la mobilité, de la participation à la vie sociale et communautaire, des loisirs et des activités, de l’inclusion sociale, de la communication et de l’accès à l’information et finalement, en santé et services sociaux.

Pour accéder aux sondages: [https://www.villesadp.ca/organisation-municipale/opinion/].