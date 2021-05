Plusieurs chantiers s’amorcent à Boisbriand

Plusieurs chantiers s’amorceront prochainement à Boisbriand. Ces travaux, qui permettront de maintenir en bon état les parcs, les bâtiments, les routes et les infrastructures souterraines représentent des investissements de plusieurs millions de dollars.

«Toutes les générations de Boisbriannais méritent de profiter d’infrastructures de qualité. C’est ce qu’on appelle l’équité intergénérationnelle», indique la mairesse Marlene Cordato.

Parmi les projets majeurs, celui du boulevard de la Grande-Allée démarrera dès la mi-mai avec des travaux de remplacement de vannes et d’une section d’aqueduc à l’angle des rues suivantes: boulevard du Faubourg, chemin de la Rivière-Cachée et avenue Alexandre-le-Grand. Par ailleurs, la réfection du boul. de la Grande-Allée entre l’avenue Bourassa et le chemin de la Côte Sud, principalement en direction nord, permettra aussi la mise à niveau des infrastructures souterraines de ce tronçon.

De plus, des travaux d’asphaltage sont prévus sur l’avenue Cartier (entre le boulevard de la Grande-Allée et la rue de Coulonges), aux extrémités est et ouest du chemin de la Côte Sud, sur le boulevard du Faubourg ainsi que sur une portion de la rue Hector-Lanthier.

«Ces chantiers vont perturber les habitudes des usagers de la route. Prochainement, les citoyens recevront par la poste un carton d’information sur les chantiers à venir, la nature des travaux et les échéanciers prévus afin de les prévenir des différentes entraves», précise Mme Cordato.

Parcs et bâtiments municipaux

D’autres travaux sont également prévus dans les parcs et espaces verts, notamment au parc des Berges (aménagement d’un sentier et construction d’un pavillon d’accueil temporaire), au parc des Francs-Bourgeois (aménagement paysager et éclairage sur trois corridors piétonniers) et au parc René-Lévesque (éclairage de la piste de vélo BMX).

Enfin, des travaux sont en cours à l’aréna pour le remplacement d’une dalle et de divers équipements.

Pour connaître l’ensemble des travaux planifiés en 2021, consultez le cahier des chantiers inséré dans l’édition de mai de l’Info Boisbriand ou visitez le [www.boisbriand.ca/travaux].