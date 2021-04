Plus de 80 entreprises de la région prêtes à y prendre part

Alors que la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 vient de prendre véritablement son envol, plus de 750 entreprises à travers le Québec ont répondu à ce jour à l’appel lancé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et ses membres afin d’y contribuer dans leurs milieux de travail.

Du nombre, 83 entreprises de la région des Laurentides, au final, avaient d’ailleurs manifesté leur intérêt à mettre l’épaule à la roue. Toutefois, aucun nom ne peut être mentionné pour le moment car c’est le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec qui sélectionnera au final les entreprises qui pourront accueillir chez elles une clinique de vaccination dès le début du mois de mai.

Une chose est cependant sûre, d’indiquer la FCCQ qui a initié, le 23 février dernier, cette campagne parmi les 150 chambres de commerce qui en sont membres, c’est qu’il y a jusqu’à maintenant une grande diversité dans les secteurs d’activités et la taille des entreprises, ainsi qu’une belle représentativité des 15 régions du Québec.

Des résultats encourageants

«Nous sommes fiers d’avoir contribué au lancement de cette campagne de vaccination en entreprise. Dans la région des Laurentides, de nombreux secteurs d’activités sont d’ores et déjà représentés. Les résultats sont encourageants et nous continuerons d’apporter tout notre soutien pour garantir le succès de cette initiative!», de commenter Molly Champagne, conseillère communication et expérience client à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) qui, comme plusieurs autres chambres du commerce du Québec, prend part à cette initiative de la FCCQ.

«Ce taux de réponse important confirme notre première impression: de nombreuses entreprises veulent jouer un rôle actif dans cette campagne de vaccination. Notre initiative a connu un bel engouement, et notre message a été relayé massivement sur les réseaux sociaux et dans les médias. C’est une belle réussite», d’ajouter, de son côté, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Notons, enfin, que le formulaire mis en ligne par la FCCQ est désormais fermé. Les entreprises qui ne s’étaient pas encore inscrites ou qui auraient des questions peuvent cependant visiter le site du MSSS au [https://vaccinationentreprise.com/]. Rappelons que le Ministère communiquera avec celles qui avaient rempli le formulaire de la FCCQ.