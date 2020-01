Plus de 69 000 automobilistes ont profité de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge dresse un bilan positif de sa 36e campagne de raccompagnement. Toujours aussi rassembleur, l’organisme est parvenu à mobiliser pas moins de 48 606 bénévoles dans une centaine de communautés canadiennes.

D’est en ouest du Canada, leur dévouement a permis de ramener à bon port 69 029 automobilistes. Du côté du Québec, ils sont 38 475 à avoir bravé les routes enneigées pour raccompagner en toute sécurité 52 578 clients qui ont composé l’appel qui fait du chemin. Ce total impressionnant souligne, encore une fois, la pertinence du service de raccompagnement offert par l’Opération Nez rouge.

Un service soutenu par des gens de coeur

Le porte-parole de cette 36e campagne, Alexandre Barrette, a offert un réel coup de main à l’organisation, particulièrement en matière de recrutement. Déterminé, il a donné temps et énergie afin de promouvoir le service de raccompagnement dans les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux. L’humoriste a su supporter l’Opération Nez rouge en faisant preuve d’une grande originalité et a mobilisé son entourage afin d’encourager la population à prendre part à une expérience de bénévolat unique en son genre.

Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l’Opération Nez rouge a tenu à souligner que «Même après 36 campagnes, je trouve toujours aussi extraordinaire de voir qu’ils sont des milliers de bénévoles à être au rendez-vous, année après année. Ensemble, ils permettent à l’Opération Nez rouge de prendre vie durant la période des Fêtes. Leur générosité et leur engagement envers leur communauté contribuent à rendre nos routes plus sécuritaires. En mon nom, mais aussi en celui de tous ceux qui ont profité du service en 2019, je tiens à les remercier sincèrement pour leur contribution exceptionnelle.».

Un succès par et pour la communauté

Chaque année, l’Opération Nez rouge fait route accompagnée de nombreux partenaires. Certains d’entre eux lui offrent un soutien depuis le tout début, notamment la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins. À ceux-ci s’ajoutent les corps policiers de partout au pays, les organismes à but non lucratif, les entreprises et les regroupements de tous les horizons qui lui prêtent main-forte.

C’est aussi le dévouement des bénévoles, la contribution des clients et le travail assidu des organisations locales qui assurent le service de raccompagnement dans leur région qui permettent à la campagne de raccompagnement de prendre forme durant la période des Fêtes. En plus de vivre une expérience humaine incomparable, ils permettent la récolte de plus de 1,9 million de dollars, dont plus de 1,3 millions sont amassés au Québec. La totalité de cette somme est redistribuée localement et permet de soutenir des organismes voués à la jeunesse et au sport amateur.

Tout au long de la campagne, nombreux sont ceux qui ont utilisé l’application mobile Nez rouge. Utilisateurs comme bénévoles, ils sont 37 094 à s’être approprié cet outil qui est assurément devenu un incontournable pour un temps des Fêtes en toute sécurité.

L’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur, et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.