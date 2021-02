Plus de 440 000 $ amassés lors de la Grande Guignolée pour Moisson Laurentides

Moisson Laurentides confirme que plus de 80 000 kilogrammes de denrées non périssables ont été recueillis durant la Grande Guignolée grâce à l’implication des marchands participants, des entreprises, des écoles et de la population. Au total, plus de 440 000 $ ont été amassés depuis le 23 novembre 2020, suite à la mise en place de nouvelles initiatives, comme le Télédon et la campagne pair-à-pair.

Les résultats positifs de ces événements permettront à Moisson Laurentides de poursuivre sa mission de combattre la faim et de nourrir l’espoir, tout au long de la prochaine année.

Pour la première fois de son histoire, en raison du contexte actuel, Moisson Laurentides a organisé une guignolée virtuelle. Parmi les actions mises en place, un Télédon a eu lieu, l’espace d’une journée, le 15 décembre dernier. En effet, la population pouvait faire un don par téléphone en composant le 1-844-MOISSON. De plus, d’autres possibilités de contribuer s’offraient jusqu’au 31 janvier aux entreprises et à la population qui souhaitaient soutenir Moisson Laurentides.

«Personne n’est à l’abri de se retrouver dans une situation précaire. La pandémie actuelle nous le rappelle chaque jour. Serrons-nous les coudes et soyons généreux encore cette année pour soutenir Moisson Laurentides», fait valoir le porte-parole l’événement, Danny Berger. Eh bien, mission accomplie.

Moisson Laurentides se réjouit de ces résultats et constate que, malgré la situation exceptionnellement difficile que nous vivons actuellement, cet événement rassembleur suscite une grande solidarité qui fait chaud au cœur. «Vos dons en argent et en denrées non périssables permettent à près de 21 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, de vivre dans la dignité. Votre contribution fait la différence», rappelle la directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger.

Moisson Laurentides tient à remercier tous les partenaires, médias, bénévoles et organismes communautaires du territoire qui ont contribué au succès de cet événement.