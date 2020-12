Plus de 300 paniers de Noël pour les étudiants du Collège Lionel-Groulx

La Guignolée pour les étudiants organisée par la Fondation du Collège Lionel-Groulx s’est déroulée le 18 novembre dernier à l’intérieur et aux quatre intersections entourant le Collège Lionel-Groulx. Toutes les règles sanitaires ont été respectées. Une somme de 5 558 $ a été amassée et la Fondation est très reconnaissante de cette générosité.

«Les étudiants du programme Sciences, lettres et arts ont accepté avec plaisir de participer à cette collecte annuelle, j’aimerais d’ailleurs les remercier chaleureusement. Merci au professeur, monsieur Philippe Desrosiers qui a vu au bon déroulement auprès de ses bénévoles», de dire Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation.

Celle-ci désire remercier également les différents syndicats des enseignants, professionnels et employés de soutien ainsi que l’association des cadres pour leur générosité, de même que le Club Optimiste de Sainte-Thérèse et le Faubourg Boisbriand.

«Un merci particulier à notre partenaire monsieur Charles Gingras, copropriétaire des supermarchés IGA Extra Daigle et son équipe, pour leur implication, dévouement et générosité auprès des étudiants», de poursuivre Mme Roch.

Comme chaque année, mais plus particulièrement en temps de pandémie, la Fondation aide les étudiants qui éprouvent certaines difficultés financières à mieux traverser la période des fêtes et de plus, cette initiative contribue à leur réussite scolaire. «Cette année, la Fondation remettra plus de 300 sacs très bien garnis de denrées non périssables, incluant des bons alimentaires pour l’achat de viande, fruits et légumes à près de 80 étudiants», précise Jocelyne Roch.