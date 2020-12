Place au Télédon de Moisson Laurentides

Pour la première fois de son histoire, Moisson Laurentides met en place un Télédon. Aujourd'hui même, le 15 décembre, jusqu'à 21 h, la population peut faire un don par téléphone en composant le 1-844-MOISSON. Des bénévoles sont disponibles à ce numéro pour prendre les dons.

Près de 130 000 $ ont été recueillis à ce jour, soit seulement le tiers de l’objectif, fixé à 400 000 $. La Grande Guignolée 2020 pour Moisson Laurentides, sa plus importante collecte de fonds de l’année, se poursuit.

En plus du télédon, différentes possibilités s’offrent aux entreprises et à la population qui souhaitent soutenir Moisson Laurentides.Voici les diverses façons de contribuer à l’événement :

-Par une participation à la campagne virtuelle lancée le 23 novembre. Cette campagne appelée pair-à-pair, une façon simple et sécuritaire d’amasser des dons, se déroule jusqu’au 31 janvier. Les participants et les équipes qui désirent amasser des fonds pour la Grande Guignolée doivent mobiliser leur réseau personnel ou professionnel en les invitant à partager l’événement par courriel et sur les réseaux sociaux. Cette méthode de financement préconise une approche de sollicitation personnalisée à même le confort de votre foyer. Les entreprises de la région ainsi que toute la population sont invitées à en faire partie. Toutes les informations sont disponibles sur le site Web de Moisson Laurentides à www.moissonlaurentides.org.

-Par un don par la poste ou en ligne en accédant au site Internet de Moisson Laurentides (www.moissonlaurentides.org).

– Comme l’an dernier, la population pourra, jusqu’au 31 décembre, effectuer un don de 10 $ par texto, en textant le mot Noel ou Xmas au 20222.

-Partout au Québec, dans le cadre de la Grande Guignolée des médias, jusqu’au 24 décembre, les gens sont invités à faire des dons en argent et en denrées non périssables dans les succursales Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo, ainsi qu’auprès des courtiers immobiliers Via Capitale. Toutes les sommes amassées dans les succursales de notre territoire seront versées à Moisson Laurentides.

Annie Bélanger, directrice générale de l’organisme souhaite rappeler que «personne n’est à l’abri de se retrouver dans une situation précaire. La pandémie actuelle nous le rappelle chaque jour».

Chaque dollar reçu chez Moisson Laurentides permet de redonner 20 $ en aliments à plus de 21 000 personnes dans la région des Laurentides et dans la MRC Les Moulins dans la région de Lanaudière. Le tiers de ces personnes sont des enfants.

Moisson Laurentides rappelle que tous les dons en denrées et en argent récoltés sur son territoire, dans la région des Laurentides ainsi que dans la MRC Les Moulins dans Lanaudière, seront redistribués sur ce même territoire, par le biais des 106 organismes accrédités.