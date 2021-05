Place au Marché horticole annuel du Collège Lionel-Groulx

Le Collège Lionel-Groulx donne rendez-vous à la population à son habituel Marché horticole annuel, cette fois, en mode virtuel pour se procurer les plants horticoles cultivés par ses étudiants.

Projet intégré à la pédagogie des programmes, cette activité est l’ultime étape avant l’obtention du diplôme pour les finissants en Technologie de la production horticole et de l’environnement à laquelle participent les étudiants de Gestion et technologies d’entreprise agricole.

Le public est invité à les encourager en procédant à l’achat de fleurs annuelles, de plants de légumes et de fines herbes, ainsi que d’arrangements uniques et originaux. Les commandes se font en ligne et sont acceptées jusqu’au jeudi 20 mai, à 23 h 59. Les gens pourront récupérer leurs achats au Collège Lionel-Groulx, via un service de cueillette à l’auto.