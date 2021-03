Place à la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec

Les 11 et 13 mars, 41 exposants du secondaire et du collégial prendront part à l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de la Rive-Nord qui se tiendra en virtuel. C’est une invitation à vous laisser surprendre par des projets scientifiques originaux présentés par des jeunes de la région.

Grâce à l’implication des écoles de la région, au dévouement du personnel scolaire et au travail des jeunes d’ici, il sera possible de découvrir des projets couvrant un large éventail de thématiques: sciences biologiques et sciences de la santé, sciences pures, environnement et écosystèmes, ingénierie, informatique et robotique ou encore sciences sociales et réseaux sociaux.

Des projets qui peuvent mener loin

Parmi les projets présentés lors de la finale régionale, certains seront sélectionnés pour représenter la région lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2021 qui se tiendra de façon virtuelle du 22 au 25 avril. La compétition ne s’arrête pas là: les projets qui se démarqueront pourront être sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne.

En attendant, lors de la finale régionale, ce sont 3 125 $ en prix et bourses qui seront partagés parmi les exposants qui se seront démarqués.

Pour assister à la finale régionale, rendez-vous au [technoscience.ca] le 11 mars, de 9 h à 16 h, et le 13 mars, de 10 h à 12 h. L’accès est gratuit.