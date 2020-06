Place à la cinquième édition du Marché du terroir de Mirabel

Dès le 21 juin, la population est invitée à aller à la rencontre des producteurs locaux au Marché du terroir de Mirabel. L'événement est de retour pour une cinquième année, et ce, malgré les défis posés par le contexte actuel. C'est un rendez-vous tous les dimanches de l'été, de 10 h à 15 h, beau temps mauvais temps, sous le grand chapiteau au centre culturel du Domaine-Vert Nord (17530, rue Jacques-Cartier).

Les organisateurs ont pris les précautions nécessaires afin de respecter les mesures sanitaires recommandées par les autorités de santé publique. Ainsi, pour la sécurité des producteurs, marchands, employés et clients, le lavage des mains à l’entrée sera exigé et le port du masque fortement recommandé. De plus, les ateliers sont temporairement retirés à la programmation.

«La Ville de Mirabel est fière de contribuer au Marché du terroir cette année. Les circonstances liées à la pandémie ont demandé à l’équipe de Tourisme Mirabel de faire un travail colossal afin de permettre aux Mirabellois de profiter des produits d’ici en toute sécurité. J’invite donc la population à visiter cet été le Marché du terroir et à ainsi encourager l’achat local», déclare le maire suppléant de Mirabel, Patrick Charbonneau.

L’union de producteurs-transformateurs du secteur agro-alimentaire de la région permettra une belle offre de produits frais et locaux. On y trouvera une gamme de produits alimentaires répartis sur plus de 25 kiosques, offerts directement par ceux qui les produisent.

«Le Marché du terroir de Mirabel représente une occasion exceptionnelle pour les amoureux du terroir de se procurer des produits de chez nous à bon prix et dans une fraîcheur inégalée et aussi de faire des rencontres hors du commun», fait valoir le président de Tourisme Mirabel, Stéphane Michaud.

Nouvelle plateforme d’achats en ligne

Une plateforme numérique d’achats des produits du Marché du terroir de Mirabel sera bientôt disponible. Les clients pourront donc faire leurs emplettes en ligne et récupérer leur panier de produits locaux directement au marché, les dimanches. Cette alternative sera possible grâce à la collaboration de l’Association des marchés publics du Québec et la plateforme Maturin.ca.

De plus, Tourisme Mirabel invite les gens à consulter la page Facebook Marché du Terroir de Mirabel pour en savoir plus sur les nouveautés et les actualités concernant ce grand rendez-vous estival qui se déroule jusqu’au 27 septembre.