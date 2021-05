Place à la 10e édition de la Journée de l’environnement à Boisbriand

La Ville de Boisbriand dévoile la programmation de la dixième édition de la Journée de l’environnement, qui se tiendra le 29 mai prochain. Pour l’occasion, la porte-parole de l’événement, la pétillante auteure, conférencière, chroniqueuse et créatrice du blogue Chic Frigo Sans Fric, Florence-Léa Siry, invite les citoyens à assister à une série de conférences virtuelles écolos – mais pas trop intellos –, du 24 mai au 3 juin.

«Cette année, nous avons dû faire les choses autrement, mais je suis heureuse de vous annoncer que la distribution de paillis et de compost aura lieu dans le stationnement de l’hôtel de ville. Tout a été mis en place pour que la journée se déroule beau temps, mauvais temps, de façon sécuritaire et dans le plaisir», souligne la mairesse, Marlene Cordato.

Les citoyens sont ainsi attendus le 29 mai, de 9 h à 13 h, à l’hôtel de ville. Ce sera l’occasion d’y déposer des documents confidentiels à déchiqueter, des sièges d’auto pour enfant ou bébé (périmés ou non), des vêtements, meubles, jouets ou autres objets pour réemploi, ainsi que des vélos usagés (fonctionnel ou non). Il y aura aussi distribution gratuite de compost et de paillis de saule (jusqu’à épuisement des stocks). Les participants sont invités à apporter leurs sacs ou contenants.

Conférences virtuelles en nouveauté

Voici un aperçu des conférences virtuelles qui seront présentées. L’inscription est obligatoire et se fait en ligne au [boisbriand.ca/inscription] (sous Programme/Journée de l’environnement).

Le 24 mai, à 19 h, Écohabitation par Nicolas Girouard: Vous envisagez d’entreprendre un projet de rénovation écologique? Cette conférence vous guidera pour faire des choix éclairés et vous en apprendra plus sur les matériaux à considérer, les trucs pour économiser gros et les subventions offertes.

Le 25 mai, à 19 h, À vos frigos par Camille Dussault: Découvrez les trucs et astuces d’une experte en réduction des déchets au quotidien. En plus d’aider la planète, le fait d’éviter le gaspillage alimentaire permet de réaliser des économies appréciables. Cette conférence est offerte grâce au soutien des marchands IGA par l’entremise du Fonds Éco IGA.

Le 26 mai, à 19 h, Démystifier le recyclage par Grégory Pratte: Devenez une encyclopédie vivante du recyclage en assistant à cette conférence qui fera le tour de la question.

Le 27 mai, à 19 h, Permaculture et véganisme par Stéphane Groleau: À l’image d’une alimentation exempte de produits animaux, il est possible d’adopter une approche de jardinage sans intrant animal (p. ex. du fumier). Apprenez les fondements de la permaculture végane et obtenez des exemples applicables en ville.

Le 29 mai, à 10 h, Conférence jeunesse « Zéro gaspillage » par Florence-Léa Siry: La porte-parole de l’événement aborde de manière ludique la question du réchauffement climatique et explique aux jeunes comment devenir des superhéros de l’écoresponsabilité, un geste à la fois, tout en s’amusant!

Le 31 mai, à 19 h, Vous avez dit zéro déchet? par Katrina Côté Girard: Initiez-vous au mode de vie zéro déchet et adoptez aisément les premiers gestes à la maison. Trucs et astuces vous seront transmis pour passer à l’action dès maintenant.

Le 1er juin, à 19 h, Confectionner ses produits ménagers par Julie Palissin: Apprenez à confectionner vos propres produits ménagers. Simples, économiques et durables, ils ne nuiront pas à votre santé… et encore moins à votre portefeuille.

Le 2 juin, à 19 h, Recyclez vos vêtements par Cynthia Touchette: Récupérez les chandails, couvertures et tissus dont vous ne vous servez plus et utilisez-les pour fabriquer de nouveaux accessoires.

Le 3 juin, à 19 h, Les abeilles : de puissants pollinisateurs par Alvéole: Tout le monde sait que les abeilles sont essentielles à la survie. Cette conférence vous expliquera pourquoi!