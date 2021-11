Pizza Salvatoré cherche un local à Blainville

Pizza Salvatoré est en mode recherche dans la ville de Blainville. La bannière québécoise regarde activement, afin d’ouvrir un nouveau restaurant d’ici quelques mois. L’ouverture de la nouvelle pizzéria créera environ 50 emplois dans le secteur. « Toute la famille a bien hâte de trouver un local dans la magnifique ville de Blainville à partir duquel nous pourrons livrer nos délicieuses pizzas et nos décadentes poutines! » affirme Élisabeth, copropriétaire de la chaîne avec ses trois frères et sa sœur.

DÉBUT DES RECHERCHES

Pizza Salvatoré est à la recherche d’un local d’environ 1500 pieds carrés ayant une bonne visibilité. La fratrie opérant actuellement 35 restaurants dans la province est aussi ouverte à l’idée d’acquérir un terrain vacant ou un immeuble commercial à vendre. « Nous effectuons notre expansion de plusieurs façons. Nous pouvons louer des locaux commerciaux, acheter des terrains vacants pour y construire un restaurant ou bien acquérir un immeuble commercial que nous rénovons. Nous souhaitons bien nous établir ici et c’est pourquoi nous prendrons le temps de trouver un emplacement qui sera parfaitement adapté, afin de bien répondre aux besoins de nos opérations. Nous avons la chance d’avoir une équipe de construction très performante. Ayant construit 15 restaurants dans la dernière année, notre équipe à la construction est habituée et s’appuie toujours sur des entrepreneurs locaux pour les aider à livrer un restaurant fonctionnel et dans les temps» explique Elisabeth, Vice-Présidente Communications et rayonnement de Pizza Salvatoré.

ENTREPRISE EN CROISSANCE

Dans la dernière année, Pizza Salvatoré a plus que doublé son chiffre d’affaires global! Après avoir connu une augmentations des ventes incomparables dans le monde de la restauration, la troisième génération est en pleine expansion et ouvre un restaurant aux 14 jours, depuis le mois d’avril 2021. « Toute la famille se compte extrêmement chanceuse d’avoir une équipe aussi performante et motivée à ses côtés. C’est grâce à elle que nous sommes capables d’ouvrir un restaurant aux 14 jours et d’avoir d’excellents résultats dans ceux-ci. Nous sommes très reconnaissants et privilégiés d’être une chaîne de restaurants qui connaît une énorme croissance de nos ventes dans chacune de nos pizzerias en cette période difficile pour la restauration en générale.» En l’espace d’un an, le réseau Pizza Salvatoré aura doublé son nombre de succursales. Selon la bannière québécoise, la priorité ne sera jamais le nombre de restaurant, mais bien la perfection du service client qui se traduit par les volumes de ventes par unité.

ENTREPRISE FAMILIALE

En septembre 2018, Monsieur Guillaume Abbatiello a passé le flambeau de Pizza Salvatoré à la troisième génération. En effet, Monsieur Abbatiello, alors unique propriétaire de la compagnie, a vendu l’entièreté de la chaîne de restauration à ses 5 enfants. Ayant évolué dans la cuisine des pizzerias dès le début de leur adolescence, les 5 frères et sœurs ont toujours su qu’ils souhaitaient eux aussi mettre la main à la pâte, afin d’assurer la stabilité et la croissance de l’entreprise. «Nous avons grandi en voyant nos parents et nos grands-parents se consacrer à l’entreprise familiale, depuis notre plus jeune âge. Il était naturel et important pour nous de continuer dans cette direction, afin de pouvoir offrir la même opportunité à la 4ième génération fort populeuse qui suit! » affirme Élisabeth avec un sourire aux lèvres.

À PROPOS DE PIZZA SALVATORÉ

Fondé en 1964 par M. Salvatoré Abbatiello, Pizza Salvatoré est reconnu comme étant le #1 à Québec dans la livraison de pizzas et de poutines. C’est le réseau de pizzerias comptant le plus de restaurants en opération dans la grande région de Québec. Le groupe opère actuellement 35 succursales.

Pizza Salvatoré se spécialise dans la livraison de pizzas et de poutines. L’objectif premier de Pizza Salvatoré est d’offrir les meilleures pizzas et poutines livrées dans un délai super rapide! La chaîne est principalement connue pour ses pizzas à croûtes farcies au fromage mozzarella et à ses décadentes poutines faites de fromage frais du jour.

Pizza Salvatoré en chiffres : Compagnie familiale 100% québécoise 35 pizzerias en opération

1 500 employés