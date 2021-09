Pixel Guru remet 5081 $ à Rêves d’enfants

(CA) – Pixel Guru, une entreprise basée à Sainte-Thérèse qui met à la disposition des concessionnaires une application mobile leur permettant de prendre et d’optimiser les photos de véhicules neufs et usagés afin d’en faciliter la vente, a récemment remis un chèque de 5081 $ à Make-A-Wish® | Rêves d’enfantsMD. Plusieurs employés chez Pixel Guru ont des enfants et voulaient faire une différence, C’est pourquoi leur choix s’est arrêté sur Make-A-Wish® | Rêves d’enfantsMD. Jumelée avec le jeune Arturo, 11 ans, atteint d’un cancer, l’entreprise a permis au jeune homme de parcourir le Québec avec ses parents et son chien à bord d’une roulotte. Sur cette photo, on reconnaît Pier-Olivier Beaupré, co-fondateur de Pixel Guru, avec Marilou Labelle et Jade Montembeault.