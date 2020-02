Piste cyclable interrégionale: L’ouverture officielle de La Seigneurie des Plaines aura lieu le 14 juin

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines sera l’hôtesse de l’ouverture officielle de la nouvelle piste cyclable interrégionale La Seigneurie des Plaines. Le lancement se tiendra au Chalet des Érables, le dimanche 14 juin. La population est attendue tout au long de la journée où une programmation festive sera proposée pour toute la famille.

Instigatrice de ce projet porteur pour la vitalité touristique et économique des régions administratives des Laurentides et de Lanaudière, Sainte-Anne-des-Plaines est fière d’avoir jeté les bases de cette importante connexion cyclable entre son territoire et celui de ses voisines et partenaires dans le projet, les villes de Blainville et de Terrebonne. Grâce à La Seigneurie des Plaines, le P’tit train du Nord se connectera dorénavant au circuit de la TransTerrebonne. Les cyclistes aguerris et férus de vélotourisme pourront même joindre les réseaux cyclables d’Oka, de l’Outaouais, de la Rive-Sud et même de la Route verte vers le Chemin du Roy traversant les régions de Lanaudière, de la Mauricie et de Québec.

«Cet ambitieux projet est le fruit d’une volonté de mettre en valeur la beauté et l’étendue de notre territoire, tout en développant ce que l’on pourrait qualifier de véritable pont entre nous et nos voisins. Le centre urbain de Sainte-Anne-des-Plaines est situé au cœur d’un vaste territoire agricole et d’étendues de forêt, et à la jonction de deux régions au sein desquelles nous avons des ancrages importants. Cette piste nous permet d’incarner d’une certaine manière ce qui nous distingue comme communauté: notre profond respect de notre territoire et de la nature qui nous entoure, et la volonté de favoriser les liens entre nous et les autres», a souligné monsieur Guy Charbonneau.

Une identité visuelle

Un jalon de plus a été franchi dans la réalisation de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines alors que les villes de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville et Terrebonne ont dévoilé la toute première identité visuelle de ce projet interrégional attendu depuis plus d’une décennie. Pour l’occasion, le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau, le maire de Blainville, Richard Perreault, le maire de Terrebonne, Marc-André Plante ainsi que les élus et employés des villes œuvrant au projet se sont réunis pour dévoiler le premier logotype de la piste.

Le logotype a été développé par Le Marmaillon, la toute nouvelle branche de l’entreprise créative The Bikeshield Protection. S’inscrivant dans une continuité de la piste cyclable du P’tit Train du Nord, la nouvelle image souhaite conserver une certaine harmonie graphique avec le logo de la piste voisine. La couleur vive qui l’anime lui permet de se démarquer dans un environnement naturel et boisé, permettant ainsi de percevoir de manière plus prédominante la signalisation sur la piste, tout en s’harmonisant avec les couleurs naturelles; le rouge brulé rappelant la saison automnale. Son monogramme rappelle le « S » et le « P » de La Seigneurie des Plaines ainsi que le tracé d’un parcours cyclable. Sa forme en écusson apporte la touche « vintage », faisant un rappel aux enseignes traditionnelles de la signalisation routière et de divers sports.

Un projet collectif

Portée par plusieurs partenaires, la piste cyclable aura pris plus de 18 mois à construire et aura coûté

11 800 000 dollars. Cette somme a été financée par les villes de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville et Terrebonne, au prorata du nombre de kilomètres par ville, et par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi que le Gouvernement du Québec, ceux-ci ayant déboursé près de 8 millions de dollars pour la réalisation du projet.

Dans l’objectif de protéger et de mettre en valeur la région métropolitaine de Montréal, la CMM a choisi de «miser sur un projet porteur pour toute la région métropolitaine: la création d’un réseau structuré d’espaces naturels à des fins récréotouristiques. Inspirée du concept de «ceinture verte», la Trame verte et bleue constitue la pierre angulaire de la stratégie environnementale et crée un véritable corridor écologique.»

La piste cyclable La Seigneurie des Plaines bénéficie de cette initiative issue du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) étant directement en adéquation avec les objectifs de développement des réseaux cyclables et navigables et d’accroissement des points de contact entres ceux-ci, mis de l’avant par la Trame verte et bleue du Grand Montréal. La CMM souligne d’ailleurs que «le Grand Montréal se démarque comme l’une des meilleures régions cyclables au monde avec ses quelque 2 200 km de voies aménagées.»

Une expérience singulière

«Les mordus de villégiature et adeptes de randonnées cyclistes seront charmés par le caractère unique du paysage champêtre, boisé et patrimonial de La Seigneurie des Plaines. La piste déploie 21,5 km de réseau cyclable dont 6 km sur le territoire de Blainville, 2 km à Terrebonne et 13 km en sol anneplainois. La Seigneurie des Plaines présente plusieurs attraits uniques. Elle parcourra le secteur de la grande tourbière à Blainville, surplombera la rivière Mascouche et le ruisseau La Corne et traversera la forêt du fief Sainte-Claire vers Terrebonne en plus de permettre l’accès aux circuits du patrimoine gourmand et bâti mis de l’avant par la MRC Thérèse-De Blainville», de mentionner Richard Perreault, maire de Blainville et Marc-André Plante, maire de Terrebonne.

Dans le secteur de Sainte-Anne-des-Plaines, le revêtement de la piste cyclable est totalement asphalté pour répondre aux exigences de la CMM, à l’exception des milieux humides dans les zones boisées, lesquels sont protégés par 20 passerelles en bois traité. Dans le secteur du parc Fauvel, à Blainville, le revêtement est en criblure de pierre. Tandis qu’à Terrebonne, le revêtement est en criblure de pierre du côté de Blainville et en asphalte du côté du Rang Ste-Claire à Sainte-Anne-des-Plaines.

Un nom chargé d’histoire

La Seigneurie des Plaines est nommée en l’honneur des origines de sa région. En effet, c’est ainsi qu’était désigné le territoire qui s’ajoutait à la Seigneurie de Terrebonne en 1731. À ses débuts, la Seigneurie Des Plaines n’est que le prolongement d’un rang de Terrebonne longeant la rivière Mascouche, qui signifie «plaine» en algonquin. Avant l’ouverture de la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines en 1816, Mascouche du Page constitue le toponyme du secteur. Pour rendre hommage à son histoire, les cyclistes qui circuleront en sol anneplainois parcourront trois tronçons soit le Fief Sainte-Claire vers Terrebonne, Mascouche du Page vers Blainville et De la Grand’rue sillonnant le noyau villageois où les usagers accèderont à plusieurs utilités publiques lors de leur randonnée.