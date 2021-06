Phase finale sous le thème «RALENTIS»

La MRC de Thérèse-De Blainville, en collaboration avec les municipalités de Boisbriand, Blainville, Bois-Des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-Des-Plaines et Sainte-Thérèse ainsi que la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), les services de police de Terrebonne et de Blainville, a lancé la troisième et dernière phase de la campagne de sensibilisation en sécurité routière #Partagelaroute. Cette campagne vise la protection des usagers vulnérables en matière de sécurité routière, en visant plus spécifiquement le partage de la route.

«La sécurité routière des usagers demeure un objectif capital pour la MRC de Thérèse-De Blainville. Ainsi, la phase 3 de la campagne de sensibilisation #Partagelaroute **RALENTIS** s’inscrit dans la continuité visant à conscientiser les différents usagers de la route de ralentir, partager, patienter et se doter du sens de civisme afin d’améliorer collectivement le bilan de la sécurité territoriale au niveau de notre MRC », souligne monsieur Kamal El-Batal, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Thérèse-De Blainville.

La phase finale de la campagne qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet s’adresse aux motocyclistes et aux automobilistes. La sensibilisation se fera principalement par une capsule d’animation partagée sur les réseaux sociaux. Également, des affiches aux couleurs et images de la campagne seront installées dans les municipalités et des autocollants seront distribués par les policiers lors d’opérations de sensibilisation.

« En ralentissant en tant qu’automobiliste et motocycliste, nous protégeons l’ensemble de notre communauté, dont nos enfants, nos familles et nos voisins. À Sainte-Thérèse, nous avons installé des afficheurs de vitesse comme outil de sensibilisation au respect des limites de vitesse. Les messages lancés dans le cadre des trois phases de la campagne #Partagelaroute : OBSERVE, PARTAGE et RALENTIS doivent continuer de circuler, car la protection des usagers vulnérables en matière de sécurité routière est toujours d’actualité », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

« La vitesse, on le sait, blesse ou tue encore trop de gens sur la route. C’est pourquoi nous insistons sur ce message afin que les automobilistes adoptent des comportements plus prudents, qu’ils ralentissent et qu’ils suivent la signalisation en vigueur », ajoute le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, monsieur Richard Perreault.

Selon la SAAQ, la vitesse est l’une des principales causes d’accident au Québec. Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la vitesse était en cause pour : 32 % des décès, 28 % des blessés graves et 18 % des blessés légers. Il est important de rappeler que même un excellent conducteur, avec un excellent véhicule, n’échappe pas aux lois de la physique. Quand la vitesse augmente, le risque d’avoir un accident augmente et la gravité de celui-ci aussi.

Cette campagne est réalisée grâce au programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports du Québec.