Patrick Norman et Nathalie Lord s’associent au Week-end Couleurs et Saveurs

C’est au Centre multisports de Rosemère, les 7 et 8 novembre, dans le cadre du Week-end Couleurs et Saveurs, que près de 125 artistes-peintres, sculpteurs, artisans, auteurs, producteurs et artisans du terroir et agroalimentaires, fromagers, vignobles, cidriers et microbrasseurs se réuniront dans le cadre d’un événement rassembleur et ludique, dont une partie des profits seront remis aux trois grands hôpitaux pour enfants de Montréal: Hôpital Sainte-Justine, Montreal Children Hospital et Hôpital Shriners pour enfants.

Un des couples chéris des Québécois, Patrick Norman et Nathalie Lord, ont accepté de parrainer cet événement unique. Plusieurs autres personnalités publiques, artistiques et gens des médias seront aussi impliqués à titre d’ambassadeurs. Déjà, quelques partenaires locaux importants ont signifié leur intention de s’associer à l’événement. C’est le cas de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère qui devient le partenaire officiel de ce marché caritatif.

Le Week-end Couleurs et Saveurs se tient en collaboration avec la Coupe internationale Les Enfants Jouent pour Les Enfants, qui a remis à ce jour plus de 440 000 $ aux principaux hôpitaux pour enfants du Grand Montréal.

Un volet sanitaire important

La très vaste superficie du Centre multisports de Rosemère permettra de respecter toutes les recommandations de la Santé publique du Québec. Des bornes pour la désinfection des mains seront disponibles tant à l’entrée qu’à quelques endroits sur le site. Toutes autres directives gouvernementales, telles que la distanciation physique entre les visiteurs et le port du masque, qui seront en vigueur au moment de l’événement seront aussi strictement observées. L’entrée sera gratuite.