Pas question d’abandonner le projet

Cela faisait des mois que la Ville de Lorraine attendait une réponse de Québec à savoir si elle obtenait ou non la subvention de quelque 18,5 M$ qui lui permettrait de procéder à la construction d’un complexe sportif. Malgré une réponse défavorable, les membres du conseil municipal, le maire Jean Comtois en tête, ont bien l’intention de poursuivre leurs démarches afin que se concrétise ce projet.

«Est-ce que Québec a reçu plus de demandes que d’offres? Nous ne savons pas, mais nous posons des questions. Nous voulons savoir pourquoi notre projet a été rejeté. Nous voulons des réponses. Notre dossier est impeccable!», a affirmé le maire Comtois avant d’ajouter avoir déjà communiqué avec le député Mario Laframboise pour que celui-ci l’aide à comprendre la décision du gouvernement de ne pas accorder la subvention demandée.

Est-ce le fait que Lorraine compte moins de 10 000 habitants qui a joué contre elle? Le revenu moyen de ses citoyens? Ou simplement un concours de circonstances et ce n’est que partie remise? C’est ce que l’on souhaite découvrir. Une chose est certaine toutefois: sans l’aide financière de Québec, on ne pourra procéder.

«Nous sommes déçus, vraiment déçus! Mais nous n’avons pas lancé la serviette. Nous allons y mettre tous les efforts et allons finir par l’avoir. Il s’agit d’un réel besoin, et ce, non seulement pour les Lorrains, mais aussi pour les citoyens des villes environnantes», de poursuivre le maire qui a rappelé avoir obtenu l’appui de la population pour aller de l’avant avec ce projet.

Une nécessité à Lorraine

Rappelons que le projet de complexe sportif à Lorraine avait obtenu non seulement l’appui de nombreux citoyens, mais aussi de partenaires, tels le Centre de services scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (CSSMI) et quelques associations sportives. Parmi ces dernières, Patinage des Mille-Îles et l’Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère avaient d’ailleurs déposé une pétition comportant 2 044 signatures appuyant la construction du complexe sportif. Autre fait notable, près de 1 000 répondants, regroupant plus de 2 000 personnes, avaient participé à un sondage nettement favorable à la construction du complexe sportif.

«En ces temps de pandémie, les gens auraient voulu avoir une bonne nouvelle. Surtout que l’aréna de Lorraine est désuet et même dangereux», d’ajouter le maire Comtois sans manquer de préciser que l’aréna actuel de Lorraine est privé et n’appartient donc pas à la Ville.

La population sera tenue informée des prochaines démarches dans ce dossier. Il suffit de visiter le [ville.lorraine.qc.ca].